Pallacanestro Viola, non c’è 2 senza 3! Tris di vittorie, espugnata Pozzuoli: Fall domina con 26 punti e 11 rimbalzi

5 Febbraio 2022 20:55

Torna in campo la Pallacanestro Viola nell’anticipo del sabato della 18ª Giornata di Serie B, Girone D: i neroarancio ospiti di Pozzuoli

Nella serata dedicata alla finalissima di Sanremo, la Pallacanestro Viola è pronta a suonare le note giuste. L’anticipo della 18ª Giornata di Serie B, Girone D, fa da antipasto alla puntata finale del Festival. Dunque mettetevi comodi qui su StrettoWeb per seguire le azioni più belle della gara fra Virtus Pozzuoli e Pallacanestro Viola. Una gara importante per i neroarancio che arrivano dalle due vittorie in back to back contro Avellino e Torrenova, due successi pesanti per la squadra di coach Bolignano alla ricerca del tris. Vincere oggi non solo permetterebbe di vendicare l’inaspettato ko dell’andata al PalaCalafiore, ma sarebbe un’occasione fondamentale per guadagnare punti su una diretta concorrente che insegue in classifica e aumentare il gap dalla parte bassa del tabellone.

Virtus Pozzuoli-Pallacanestro Viola LIVE :

Fine partita! – Rimonta clamorosa della Pallacanestro Viola che batte 71-76 Pozzuoli! Neroarancio perfetti nel quarto quarto, trascinati da dalla doppia doppia di Yande Fall che mette insieme 26 punti e 11 rimbalzi. Sono 16 i punti di Ingrosso, 12 quelli di Balic. Tris di successi consecutivi per i reggini che sono 8°, in zona Playoff, per una notte!

4°Q – Fallo su Balic… ne basta anche solo 1: il maghetto fa 2/2. 71-76

4°Q – Sereigne-Gaye in lunetta: 2/2. Mancano solo 4 secondi… 71-74

4°Q – Fallo su Balic che va in lunetta: freddissimo, 2/2! 69-74

4°Q – Fallo su Fall che va in lunetta: 2/2. 69-72

4°Q – Thiam accorcia. 69-70

4°Q – Yande Fall! Non ci sono più parole! Altri due! 67-70

4°Q – Fallo su Potì che va in lunetta, Pozzuoli in bonus: 1/2. 67-68

4°Q – Ingrosso, tornano avanti i neroarancio. 66-68

4°Q – Pareggia Thiam. 66-66

4°Q – Schiacciatona di Kekovic!!!!! 64-66

4°Q – Potì da 3… dentro! Limita i danni Kekovic che ne mette 2 ma si divora il libero aggiuntivo. 64-64

4°Q – Ingrossoooo sorpasso! 61-62

4°Q – Barrile accorcia. 61-60

4°Q – Gallo in lunetta: 1/2. 61-58

4°Q – Fall da dentro l’area! 60-58

4°Q – Murabito in lunetta: 1/2. 60-56

4°Q – Altra tripla di Gaye-Serigne… 59-56

4°Q – Gaetano e poi Fall! Si torna in parità! 56-56

4°Q – Schiacciata di Gaye-Serigne, altro punto esclamativo ad inizio quarto… 56-52

Fine 3°Q! – Un quarto incredibile con la Pallacanestro Viola che subisce rimonta e sorpasso di Pozzuoli, resta attaccata con le unghie e con i denti alla partita, riduce il gap e conclude il quarto solo sul -2. Gara apertissima negli ultimi 10 minuti tutti da vivere.

3°Q – Ancora fallo su Murabito che va in lunetta ed è ancora preciso: 2/2. 54-52

3°Q – Murabito da una parte, Fall dall’altra, entrambi in lunetta: 2/2 per entrambi. Partita equilibratissima! 52-52

3°Q – Capitan Barrile in lunetta: 2/2. 50-50

3°Q – Due per Kekovic, due per Fall! La Viola è vivissima! 50-48

3°Q – Gaye-Serigne, torna a segnare Pozzuoli. 50-44

3°Q – Due per Ingrosso, due per per Fall, reazione neroarancio! 48-44

3°Q – Fallo su Yande Fall che va in lunetta e fa 1/2, lo stesso per Thiam dall’altra parte. 48-40

3°Q – Due per Caresta, poi tripla di Potì! Vola Pozzuoli! 47-39

3°Q – Ingrosso in lunetta: 2/2. Risponde ancora Thiam da 2. 42-39

3°Q – Fallo su Gallo che dalla lunetta fa 1/2. Thiam ne mette due poco dopo. 40-37

3°Q – Tripla di Gaye-Serigne in apertura… 37-37

Fine 1° Tempo! – Pallacanestro Viola avanti anche al termine del primo quarto. I neroarancio subiscono il ritorno dei campani ma tengono botta grazie al lavoro di Yande Fall (11 punti) sotto canestro

2°Q – Thiam segna da 3… ma il tempo era già scaduto!

2°Q – Balic ne mette 2, risponde da 3 Potì! 34-37

2°Q – Ancora Yande Fall!!!!! Due con fallo, dentro il libero! Dominante Yande! 31-35

2°Q – Fall subisce fallo e va in lunetta: 2/2. 31-32

2°Q – Balic ne mette 2. 31-30

2°Q – Tripla pazzesca di Rossi. 31-28

2°Q – Mehmedoviq, ancora avanti Pozzuoli, ma Duranti non ci sta e pareggia ancora. 28-28

2°Q – Gaye-Serigne ne mette 2, risponde Duranti. 26-26

2°Q – Kekovic si iscrive al tabellino della gara, 2 punti. 24-24

2°Q – E Caresta firma il sorpasso… 24-22

2°Q – Tripla di Rossi, parità! 22-22

2°Q – Fallo su Duranti che va in lunetta: 2/2 per il 44 neroarancio. 19-22

2°Q – Altri due con fallo per Mehmedoviq, con fallo: libero dentro. 19-20

2°Q – Primi due per Mehmedoviq 16-20

Fine 1°Q! – Buoni primi 10 minuti per la Viola che trova continuità in attacco e chiude con un meritato +6 su Pozzuoli. Sono 8 i punti di Ingrosso che trova subito due triple importanti, 6 i punti Fall che sotto canestro sta facendo la differenza.

1°Q – Fall ne mette 2, reagisce la Viola. 14-20

1°Q – Tripla di Ingrosso in risposta! 14-18

1°Q – Tripla di Gaye-Serigne, accorcia a -1 Pozzuoli. 14-15

1°Q – Gaetano ne mette 2, lo stesso fa Thiam. 11-15

1°Q – Tripla di Ingrosso! Accorcia Potì. 9-13

1°Q – Rossi accorica. 7-10

1°Q – Balic, segna con continuità la Viola. 5-10

1°Q – Comoda tripla dell’under Antonio Gallo, accorciano i campani. 5-8

1°Q – Ingrosso, primi due anche per lui. 2-8

1°Q – Fall ne mette altri 2-6

1°Q – Gallo pareggia, Balic, permette il nuovo sorpasso. 2-4

1°Q – Gaetano per Fall, primi due per la Viola. 0-2

1°Q – Palla a due, si comincia!

18:45 – Tutto pronto per la sfida della 18ª Giornata di Serie B, Girone D, fra Virtus Pozzuoli e Pallacanestro Viola. I neroarancio vengono da due successi consecutivi e puntano al tris: vittoria che avrebbe un sapore ancor più dolce dopo il ko all’andata al PalaCalafiore contro i campani. Partita delicata anche per gli obiettivi di classifica: vincendo questa sera, i reggini allungherebbero sulla parte bassa della classifica prendendo due punti a un’inseguitrice.