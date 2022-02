Salernitana-Milan, un testacoda per finire fuori strada! Rebic salva i rossoneri dalla figuraccia: finisce 2-2 [CLASSIFICA]

19 Febbraio 2022 22:56

Il Milan rischia la figuraccia contro la Salernitana, poi la riprende a 13 minuti dalla fine: 2-2 amaro contro il fanalino di coda del campionato, frutto di troppa leggerezza e qualche errore individuale

Un testacoda insidioso nel quale c’era il rischio di finire fuori strada. Milan contro Salernitana, prima contro ultima, una gara da non sottovalutare nonostante i 42 punti di differenza. Leggerezza che i rossoneri hanno pagato a caro prezzo. Nel sabato sera della 26ª Giornata di Serie A si è vista, ed è capitato raramente nella gestione Pioli, una versione troppo supponente del Milan, quasi consapevole della differenza di valori in campo con gli avversari. Ma la Salernitana, davanti al suo pubblico, con Nicola subentrato da poco a Colantuono in panchina, non è certo scesa in campo per fare da sparring partner. Il gol di Messias a inizio gara è stato ingannevole: un filtrante fin troppo semplice di Theo Hernadez per il brasiliano che buca la difesa e batte Sepe.

Tutto in discesa per il Milan? Neanche per sogno. Maignan esce male su Djuric, sponda per Bonazzoli che in acrobazia batte a porta semi vuota, a nulla serve l’intervento disperato di Theo Hernandez sulla linea. Il Milan accusa il colpo, si innervosisce, prova a caricare a testa bassa ma una volta arrivato sulla trequarti con i vari Brahim Diaz, Leao, Messias, c’è sempre un passaggio fuori misura, un dribbling di troppo, un malinteso che rende vano ogni tentativo. La Salernitana fiuta il momento di difficoltà e non solo rende le cose più complicate ai rossoneri, ma passa anche in vantaggio: Djuric, autentico gigante (in tutti i sensi), vola di testa su cross dalla destra e batte Maignan per l’insperato 1-2. La gioia dei campani dura però appena 5 minuti: una frustata di Rebic da fuori area, simbolo della frustrazione del momento del Milan, si infila all’angolino per il 2-2 con il quale finisce la gara. Passo falso per il Milan che perde l’occasione di allungare in classifica e tenere dietro le rivali: l’Inter (con una gara da recuperare) è pronta al sorpasso, il Napoli aggancerebbe i rossoneri in caso di vittoria. Nessuna big vuole scappare.

Risultati 26ª Giornata di Serie A

Venerdì 18 febbraio

Ore 20:45

Juventus-Torino 1-1 (13’ De Ligt, 62’ Belotti)

Sabato 19 febbraio

Ore 15:00

Sampdoria-Empoli 2-0 (14’ 29’ Quagliarella)

Ore 18:00

Roma-Verona 2-2 (5’ Barak, 20’ Tameze, 65’ Volpato, 84’ Bove)

Ore 20:45

Salernitana-Milan 2-2 (5’ Messias, 29’ Bonazzoli, 72’ Djuric, 77’ Rebic)

Domenica 20 febbraio

Ore 12:30

Fiorentina-Atalanta

Ore 15:00

Venezia-Genoa

Ore 18:00

Inter-Sassuolo

Ore 20:45

Udinese-Lazio

Lunedì 21 Febbraio

Ore 19:00

Cagliari-Napoli

Ore 20:45

Bologna-Spezia

Classifica Serie A