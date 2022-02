Al Napoli manca il guizzo finale, l’Inter pareggia ma non completa la rimonta: lo scontro al vertice finisce 1-1 [CLASSIFICA]

12 Febbraio 2022 20:21

Napoli-Inter finisce 1-1: lo scontro al vertice non ha nè vinti nè vincitori. Ai partenopei manca la cattiveria per chiudere la gara, i nerazzurri pareggiano ma non completano la rimonta con il gol vittoria

La 25ª Giornata di Serie A regala subito un big match nel pomeriggio di sabato. Scontro ad alta quota fra l’Inter, prima in classifica, ospite del Napoli secondo in coabitazione con il Milan impegnato domani contro la Sampdoria. Rossoneri spettatori fortemente interessati al risultato delle due squadre che gli stanno davanti in classifica e chissà che forse non sia venuto fuori il risultato migliore proprio per i ragazzi di Pioli. Inter-Napoli termina, infatti, in pareggio: vincendo, il Milan avrebbe l’occasione di recuperare 2 punti su entrambe.

Un pareggio, quello del “Maradona”, che non accontenta nessuna delle due squadre, specialmente il Napoli. I partenopei passano in vantaggio con un rigore di Insigne, ma non riescono a trovare il guizzo per chiudere la gara. L’Inter, sottotono a causa del tour de force dell’ultimo periodo e un po’ distratta dall’impegno di Champions League contro il Liverpool, trova un pari fortunoso con Dzeko, ma non riesce a completare la rimonta. Un 1-1 tutto sommato giusto che rischia di rendere ancor più combattuta la lotta scudetto.

Risultati Serie A 25ª Giornata

Sabato 12 febbraio

Ore 15:00

Lazio-Bologna 3-0 (13′ Immobile, 53′ 63′ Zaccagni)

Ore 18:00

Napoli-Inter 1-1 (7′ rig. Insigne, 47′ Dzeko)

Ore 20:45

Torino-Venezia

Domenica 13 febbraio

Ore 12:30

Milan-Sampdoria

Ore 15:00

Empoli-Cagliari

Genoa-Salernitana

Verona-Udinese

Ore 18:00

Sassuolo-Roma

Ore 20:45

Atalanta-Juventus

Lunedì 14 febbraio

Ore 20:45

Spezia-Fiorentina

Classifica Serie A