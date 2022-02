Fulmine di Leao innescato da Maignan: il Milan batte la Sampdoria e sorpassa l’Inter in testa! [CLASSIFICA]

13 Febbraio 2022 14:32

Il Milan supera la Sampdoria nel lunch match della 25ª Giornata di Serie A: ai rossoneri basta un super gol di Leao innescato direttamente da Maignan per il sorpasso in classifica sull’Inter

Pranzo domenicale leggero per il Milan. Nessuna abbuffata di gol, ne basta appena uno per superare la Sampdoria. All’ottavo minuto di gioco Maignan, dal limite della sua area di rigore, alza la testa come fosse un regista di centrocampo e sventaglia in avanti per Leao, il portoghese controlla in corsa, svernicia Bereszynski in velocità e batte Falcone per l’1-0 che, di fatto, decide la gara. L’estremo difensore blucerchiato si supera in più di un occasione sulle conclusioni di Messias e Giroud evitando un risultato ben più largo a una Sampdoria che soffre tantissimo il ritmo forsennato e la qualità del Milan. I rossoneri salgono a quota 55 punti e scavalcano l’Inter (fermata 1-1 dal Napoli) in testa alla classifica, nonostante i nerazzurri abbiano una gara da recuperare contro il Bologna. La lotta scudetto si fa sempre più calda e combattuta.

Risultati Serie A 25ª Giornata

Sabato 12 febbraio

Ore 15:00

Lazio-Bologna 3-0 (13′ Immobile, 53′ 63′ Zaccagni)

Ore 18:00

Napoli-Inter 1-1 (7′ rig. Insigne, 47′ Dzeko)

Ore 20:45

Torino-Venezia 1-2 (5′ Brekalo, 38′ Haps, 46′ Crnigoj)

Domenica 13 febbraio

Ore 12:30

Milan-Sampdoria 1-0 (8′ Leao)

Ore 15:00

Empoli-Cagliari

Genoa-Salernitana

Verona-Udinese

Ore 18:00

Sassuolo-Roma

Ore 20:45

Atalanta-Juventus

Lunedì 14 febbraio

Ore 20:45

Spezia-Fiorentina

