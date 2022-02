Meta Formia-Pallacanestro Viola LIVE 2°Q: infortunio per Yande Fall!

27 Febbraio 2022 18:34

La Pallacanestro Viola scende in campo nella trasferta di Formia valevole per la 21ª Giornata di Serie B Girone D: i neroarancio sfidano l’ultima in classifica per alimentare il sogno Playoff

Una partita da non sbagliare. La Pallacanestro Viola scende in campo nella 21ª Giornata di Serie B Girone D con la possibilità di dare l’assalto alla zona Playoff. I reggini sono ad appena un successo dal gruppo delle migliori 8 che vale la postseason e, seppur con qualche defezione a roster, sono in grande condizione psico-fisica. Il successo maturato nel turno precedente contro Bisceglie, seconda forza del campionato, la dice lunga sulle possibilità della squadra di coach Bolignano di inseguire il sogno di un obiettivo che valga molto di più di una semplice salvezza. Pallacanestro Viola chiamata oggi alla trasferta, facile solo sulla carta, contro Meta Formia, fanalino di coda del campionato con 19 sconfitte e appena 1 vittoria. StrettoWeb seguirà LIVE l’incontro raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.

Meta Formia-Pallacanestro Viola LIVE :

2°Q – Tap-in di Gaetano, provvidenziale. 24-35

2°Q – Due liberi per Kekovic, due per Lurini. 24-33

2°Q – Due con fallo e libero aggiuntivo dentro: Lurini completa il gioco da 3 punti. 22-31

2°Q – Ancora Franco Gaetano, dominatore nel pitturato. 19-31

2°Q – Lurini in lunetta fa 1/2. 19-29

2°Q – Sottomano rovesciato di Gaetano. 18-29

2°Q – Step back a bersaglio per Tilliander. 18-27

2°Q – Bomba di Balic! 16-27

2°Q – Due per Schivo. 16-24

2°Q – Infortunio alla caviglia per Yande Fall, doccia fredda in casa Viola…

Fine 1°Q! – La Pallacanestro Viola scende in campo decisa e trova subito continuità offensiva. Alberto Besozzi raccoglie la pesante eredità di Bruno Duranti e si fa trovare pronto 9 punti nei primi 10 minuti di gioco per lui

1°Q – Allo scadere dei 24, super Balic! 14-24

1°Q – Accorcia Blair. 14-22

1°Q – Due per Kekovic, due per Balic, va fortissimo la Viola! 12-22

1°Q – Schivo in lunetta fa 1/2. 12-18

1°Q – Risponde Formia con Jacopo Prete. 11-18

1°Q – Da due Ingrosso, allo scadere dei 24! 9-18

1°Q – Agbortabi in lunetta: 1/2. 9-16

1°Q – Tripla di Besozzi!!! 8-16

1°Q – Agbortabi accorcia. 8-13

1°Q – Altri due per Besozzi. 6-13

1°Q – Besozzi ne mette 2. 6-11

1°Q – Lurini in lunetta: 1/2. 6-9

1°Q – Tripla di Tilliander. 5-9

1°Q – Fallo ance su Fall, si segna solo dalla lunetta: Fall fa 2/2. 2-9

1°Q – Fallo anche su Besozzi, fermato a canestro dopo un contr-opiede: 2/2 anche per lui. 2-7

1°Q – Fallo su Balic che va in lunetta: 2/2. 2-5

1°Q – Ancora Gaetano, 2 punti. 2-3

1°Q – Gaetano in lunetta: 1/2. 2-1

1°Q – Si comincia! Subito Formia avanti, primi 2 per Lurini 2-0

17:45 – Tutto pronto per la gara tra Meta Formia e Pallacanestro Viola, valevole per la 21ª Giornata di Serie B Girone D. Una ghiotta occasione per i neroarancio per tentare l’assalto alla zona Playoff battendo la formazione laziale, rinforzatasi nelle ultime settimane, ma ancora fanalino di coda del campionato con appena una vittoria all’attivo in 20 gare giocate.