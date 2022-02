Napoli, è una notte da sogno! L’1-2 alla Lazio, a tempo scaduto, vale il sorpasso alle milanesi: partenopei in vetta alla Serie A [CLASSIFICA]

27 Febbraio 2022 22:57

Il Napoli batte 1-2 la Lazio in pieno recupero e vola in testa alla Serie A: la vittoria vale il doppio sorpasso su Milan (a pari punti) e Inter

Sbaglia il Milan, sbaglia l’Inter, ma il Napoli no, non questa volta. Se nello scorso turno di campionato i partenopei non erano stati in grado di rispondere al pareggio del Milan e alla sconfitta dell’Inter, questa volta i ragazzi di Spalletti hanno raccolto tre punti pesantissimi. Dopo l’1-1 dei rossoneri contro l’Udinese e lo 0-0 dei nerazzurri in casa del Genoa, il Napoli ha messo al freccia e ha effettuato un doppio sorpasso appropriandosi della vetta della classifica. Un 1-2 da batticuore alla Lazio, arrivato a tempo scaduto. Succede tutto nella mezz’ora finale. Insigne apre le danze al 62′, i tifosi napoletani sognano già la vetta, ma Pedro, al minuto 88, tira una secchiata d’acqua gelata sul loro entusiasmo firmando l’1-1. Manca pochissimo, il Napoli tenta il tutto per tutto e viene premiato: a tempo scaduto, in pieno recupero, Fabian Ruiz trova la rete del definitivo 1-2. Il Napoli scavalca l’Inter (che ha una gara da recuperare contro il Bologna) e aggancia in vetta il Milan, dietro per aver perso lo scontro diretto. La lotta Scudetto è più bella che mai!

Risultati 27ª Giornata di Serie A

Venerdì 25 febbraio

Ore 18:45

Milan-Udinese 1-1 (29’ Leao, 66’ Udogie)

Ore 20:45

Genoa-Inter 0-0

Sabato 26 febbraio

Ore 15:00

Salernitana-Bologna 1-1 (43’ Arnautovic, 72’ Zortea)

Ore 18:00

Empoli-Juventus 2-3 (32’ Kean, 40’ Zurkowski, 45’+2 66’ Vlahovic, 76’ La Mantia)

Ore 20:45

Sassuolo-Fiorentina 2-1 (19’ Traore, 88’ Cabral, 90’+4 Defrel)

Domenica 27 febbraio

Ore 12:30

Torino-Cagliari 1-2 (21’ Bellanova, 54’ Belotti, 62’ Deiola)

Ore 15:00

Verona-Venezia 3-1 (54’ 63’ 88’ Simeone, 83’ Okereke)

Ore 18:00

Spezia-Roma 0-1 (90’+9 rig. Abraham)

Ore 20:45

Lazio-Napoli 1-2 (62’ Insigne, 88’ Pedro, 90’+4 Ruiz)

Lunedì 28 febbraio

Ore 20:45

Atalanta-Sampdoria

Classifica Serie A