I nuovi gioielli della Vecchia Signora: Vlahovic e Zakaria lanciano la Juventus, Verona piegato 2-0 [CLASSIFICA]

6 Febbraio 2022 22:35

La Juventus si gode i gol dei nuovi arrivi Vlahovic e Zakaria: i bianconeri battono 2-0 il Verona e salgono al quarto posto in classifica

Effetto mercato in casa Juventus. La squadra bianconera è stata la regina della sessione invernale, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata sia per quanto riguarda quelle in uscita. Innesti necessari per raddrizzare una stagione, la seconda, nella quale un posto fra le prime 4 squadre è messo a serio rischio da prestazioni sotto la media e miglioramenti delle dirette concorrenti. Juventus che mette in mostra fin da subito i nuovi gioielli Vlahovic e Zakaria, in gol all’esordio contro il Verona nel match che chiude la domenica della 24ª Giornata di Serie A. Al serbo bastano 13 minuti per marcare il 18° centro stagionale, lo svizzero chiude i conti nel secondo tempo con un piattone che finalizza un’ottima azione innescata da Morata. Un solido 2-0 che permette alla Juventus di scavalcare l’Atalanta, sconfitta nel lunch match dal Cagliari, e blindare il quarto posto. Bianconeri a -7 da Milan (vittorioso nel derby sull’Inter) e Napoli (che ha battuto il Venezia), mentre sono 8 i punti di distacco dall’Inter che ha una gara da recuperare contro il Bologna.

Risultati Serie A 24ª Giornata

Sabato 5 febbraio

Ore 15:00

Roma-Genoa 0-0

Ore 18:00

Inter-Milan 1-2 (38’ Perisic, 75’ e 78’ Giroud)

Ore 20:45

Fiorentina-Lazio 0-3 (52’ Milinkovic-Savic, 70’ Immobile, 81’ aut. Biraghi)

Domenica 6 febbraio

12:45

Atalanta-Cagliari 1-2 (50’ 68’ Pereiro, 64’ Palomino)

Ore 15:00

Bologna-Empoli 0-0

Sampdoria-Sassuolo 4-0 (5’ Caputo, 7’ Sensi, 63’ Conti, 90’+1 rig. Candreva)

Venezia-Napoli 0-2 (59’ Osimhen, 90’+10’ Petagna)

Ore 18:00

Udinese-Torino 2-0 (90’+3 Molina, 90’+7 Pussetto)

Ore 20:45

Juventus-Verona 2-0 (13’ Vlahovic, 61’ Zakaria)

Lunedì 7 febbraio

Ore 20:45

Salernitana-Spezia

Classifica Serie A

Inter 53 Napoli 52 Milan 52 Juventus 45 Atalanta 43 Lazio 39 Roma 39 Fiorentina 36 Verona 33 Torino 32 Empoli 30 Sassuolo 29 Bologna 28 Udinese 27 Spezia 25 Sampdoria 24 Cagliari 20 Venezia 18 Genoa 14 Salernitana 10

Classifica marcatori Serie A