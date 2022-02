De Ligt fa sognare la Juventus, il “Gallo” la sveglia: Belotti trascina il Torino, il Derby della Mole finisce 1-1

18 Febbraio 2022 22:51

Un gol per tempo, Belotti risponde a De Ligt: il Derby della Mole fra Juventus e Torino finisce 1-1

Una partita non bellissima, con poche vere occasioni da entrambe le parti: l’1-1 finale, tutto sommato, è un risultato corretto. Il Derby della Mole fra Juventus e Torino finisce in parità, con un gol per tempo. L’inzuccata di De Ligt fa sognare i bianconeri, poi la sveglia arriva nella ripresa, con il canto del “Gallo” Belotti che in sforbiciata batte Szczesny per il gol del pareggio. Una buona gara quella del Torino, sempre rognoso e aggressivo, ben preparata da Juric che consegna a Bremer le chiavi della difesa e il brasiliano lo ripaga annullando Vlahovic. I granata interrompono una striscia di due sconfitte consecutive, ma sono a secco di successi da 4 gare. Per la Juventus, attesa martedì dall’impegno europeo contro il Villarreal, è invece il secondo pareggio consecutivo dopo l’1-1 di Bergamo: i bianconeri continuano a raccogliere punti, ma rischiano di perdere contatto dal terzetto di testa e dire addio alle ultime, flebili, speranze di rimonta.

Classifica Serie A

Milan 55 Inter 54 Napoli 53 Juventus 47 Atalanta 44 Lazio 42 Roma 40 Fiorentina 39 Verona 36 Torino 33 Empoli 31 Sassuolo 30 Bologna 28 Spezia 26 Udinese 24 Sampdoria 23 Venezia 21 Cagliari 21 Genoa 15 Salernitana 13

