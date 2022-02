Sei Nazioni Rugby, secondo ko per l’Italia: l’Inghilterra si impone 0-33 all’Olimpico di Roma

13 Febbraio 2022 18:00

Italia sconfitta nella seconda gara del Sei Nazioni di rugby: azzurri battuti 0-33 dall’Inghilterra, passo indietro rispetto all’esordio contro la Francia

L’Italia scende in campo nella seconda gara del Sei Nazioni contro l’Inghilterra. Entrambe le formazioni sono state sconfitte all’esordio, ma l’obiettivo degli azzurri è quello di ripartire da quanto di buono fatto vedere contro la Francia, ma anche sulla scia dell’entusiasmo guadagnato con il successo degli azzurrini sui pari età inglesi di venerdì. Tre i cambi di formazione: il metaman Menoncello lascia il posto a Federico Mori a causa di alcuni problemi fisici, Braam Steyn va a occupare il ruolo di terza linea mentre Pietro Ceccarelli si posiziona da pilone.

Dopo aver perso la gara d’esordio contro la Scozia, l’Inghilterra non ha intenzione di collezionare un altro passo falso e mette in chiaro le cose fin da subito. Nel primo tempo gli inglesi mettono insieme ben 21 punti frutto delle mete di Smith e George (2) alle quali fa sempre seguito la trasformazione dello stesso Smith. Nella ripresa Daly arrotonda il punteggio con un’altra meta, alla quale però non segue la trasformazione di Smith che si fa perdonare poco dopo trasformando dopo la meta di Sinckler. Finisce 0-33 per gli inglesi che riscattano la sconfitta all’esordio e tengono a zero l’Italia: per gli azzurri un passo indietro rispetto alla gara contro la Francia.