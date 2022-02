Euro-beffa per l’Inter: 75 minuti perfetti, poi Firmino e Salah fanno gioire il Liverpool. Ad Anfield serve l’impresa 

16 Febbraio 2022 23:04

L’Inter gioca alla pari del Liverpool per 75 minuti, ma nel finale Firmino e Salah segnano i gol che valgono mezza qualificazione ai quarti di Champions League: al ritorno ad Anfield serve un’impresa

Settantacinque minuti giocati alla pari con una delle principali candidate alla vittoria della competizione, vanificati nel quarto d’ora conclusivo. La Champions League è anche questo, l’Inter lo ha imparato a sue spese. I nerazzurri hanno tenuto testa al Liverpool per 1 ora e 15 minuti di gioco, nonostante la differenza tecnica e fisica pendesse a favore degli inglesi, ma non sono stati cinici nel momento in cui serviva fare male a un Liverpool che ha concesso qualcosa in fase difensiva. Ben nove tiri collezionati da Lautaro Martinez e compagni, zero quelli indirizzati nello specchio della porta.

Si è messa di mezzo anche la sfortuna con la traversa colpita da Calhanoglu nel primo tempo che ha fatto tremare Alisson. Tante le azioni nella ripresa in cui l’Inter non è riuscita a finalizzare contropiedi pericolosi e ripartenze velenose. E solitamente, per una regola non scritta del calcio, in questi casi la partita si finisce per perderla. Un colpo di testa di Firmino ha gelato San Siro nel miglior momento dell’Inter, poco dopo Salah ha ribadito in rete, con deviazione, un pallone allontanato male dalla difesa nerazzurra. Due colpi a freddo, che fanno malissimo. Al ritorno ad Anfield servirà l’impresa.