Juventus, meno male che c’è Vlahovic! Doppietta del serbo nel 2-3 all’Empoli: bianconeri a -7 dalla vetta [CLASSIFICA]

26 Febbraio 2022 20:05

La Juventus batte 2-3 un Empoli mai domo: i bianconeri si impongono 2-3 grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic e accorciano a -7 dalla vetta

“Meno male che c’è Vlahovic“. Un pensiero condiviso fra i tifosi della Juventus e, probabilmente, anche Max Allegri sarà dello stesso avviso. La Juventus, reduce dall’1-1 di Champions League contro il Villarreal, affronta un’insidiosa trasferta al Castellani di Empoli che arriva dopo i due pareggi di Milan e Inter negli anticipi del venerdì. Tre punti pesanti quelli ottenuti dai bianconeri al termine di un match complicato, vinto da grande squadra. Nonostante i 3 gol segnati infatti, i ragazzi di Allegri sono stati in costante apprensione soprattutto nel quarto d’ora finale in cui l’Empoli, mai domo e sempre propositivo, ha sfiorato più volte il gol. La difesa ha retto bene l’assalto dei toscani in gol con Zurkowski e Lamantia, ma incapaci di completare la rimonta. Dusan Vlahovic ha fatto la differenza con 2 gol pesanti (di Kean quello che ha aperto la gara) che lo portano, a quota 20, in cima alla classifica dei bomber. La Juventus è invece quarta in classifica, il distacco dal Milan è ridotto a 7 punti. Qualcuno mormora: “meno male che c’è Vlahovic“, pensate se ci fosse stato anche a inizio stagione…

Risultati 27ª Giornata di Serie A

Venerdì 25 febbraio

Ore 18:45

Milan-Udinese 1-1 (29’ Leao, 66’ Udogie)

Ore 20:45

Genoa-Inter

Sabato 26 febbraio

Ore 15:00

Salernitana-Bologna 1-1 (43’ Arnautovic, 72’ Zortea)

Ore 18:00

Empoli-Juventus 2-3 (32’ Kean, 40’ Zurkowski, 45’+2 66’ Vlahovic, 76’ La Mantia)

Ore 20:45

Sassuolo-Fiorentina

Domenica 27 febbraio

Ore 12:30

Torino-Cagliari

Ore 15:00

Verona-Venezia

Ore 18:00

Spezia-Roma

Ore 20:45

Lazio-Napoli

Lunedì 28 febbraio

Ore 20:45

Atalanta-Sampdoria

