Serie D girone I, risultati 26ª giornata e classifica: Lamezia ferma la capolista, vince il San Luca, ko la Cittanovese

27 Febbraio 2022 16:58

Il Lamezia Terme ferma la capolista e resta a -2 dalla vetta, vince il San Luca, ko la Cittanovese: i risultati e la classifica della 26ª giornata di Serie D girone I

Il Lamezia Terme continua ad inseguire il sogno promozione. I calabresi fermano la capolista Gelbison sull’1-1 nella sfida della 26ª Giornata di Serie D Girone I e restano a 2 punti dalla vetta e agguantano l’Acireale fermato in trasferta a Giarre. Vittoria casalinga per il San Luca che batte 1-0 Real Aversa e allunga sulla zona Playout, niente da fare invece per la Cittanovese che viene sconfitta sul campo del Troina e perde l’occasione di accorciare sulla zona Playoff.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 26ª GIORNATA

DOMENICA 27 FEBBRAIO

ore 14:30

Biancavilla-Cavese 0-4

Castrovillari-S. Agata 0-1

Gelbison Cilento-Lamezia Terme 1-1

Giarre-Acireale 1-0

Licata-Paternò 1-0

San Luca-Real Aversa 1-0

Sancataldese-Rende 2-2

Santa Maria Cilento-Trapani 2-2

Troina-Cittanovese 1-0

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

GELBISON 51 CAVESE 50 ACIREALE 49 LAMEZIA TERME 49 PATERNO’ 41 SANT’AGATA 37 CITTANOVESE 36 LICATA 34 SANTA MARIA CILENTO 31 SAN LUCA 30 PORTICI 29 REAL AVERSA 28 SANCATALDESE 26 TRAPANI 25 RENDE 23 CASTROVILLARI 20 GIARRE 17 TROINA 13 (penalizzazione iniziale di -6) BIANCAVILLA 13 FC MESSINA (ESCLUSO)

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (27ª GIORNATA)

DOMENICA 6 MARZO

ore 14:30