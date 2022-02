Serie D girone I, risultati 24ª giornata: prevale il segno 2, colpacci Cittanovese e Sant’Agata

16 Febbraio 2022 17:38

I risultati e la classifica aggiornata della 24ª giornata del Girone I di Serie D

Prevale il segno 2 in Serie D. Oggi in campo, nel turno infrasettimanale, anche il girone I, per la 24ª giornata. L’Acireale vince in casa del Santa Maria Cilento e accorcia sul Gelbison, che non ha giocato. Anche il Lamezia corsaro a Licata, così come sono da registrare i colpacci di Cittanovese e Sant’Agata rispettivamente a Sancataldo e Troina.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 24ª GIORNATA

MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO

ore 14:30

Biancavilla-Real Aversa 0-3

Castrovillari-Paternò 0-0

Giarre-Cavese 1-0

Licata-Lamezia Terme 0-1

Rende-Trapani 0-0

San Luca-Portici POSTICIPATA

Sancataldese-Cittanovese 1-2

Santa Maria Cilento- Acireale 1-2

Troina-Sant’Agata 2-3

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

GELBISON 49 ACIREALE 46 LAMEZIA TERME 45 CAVESE 44 PATERNO’ 38 SANT’AGATA 33 CITTANOVESE 33 LICATA 31 SANTA MARIA CILENTO 29 REAL AVERSA 27 SAN LUCA 26 PORTICI 26 SANCATALDESE 25 TRAPANI 24 RENDE 22 CASTROVILLARI 19 GIARRE 16 BIANCAVILLA 13 TROINA 10 (penalizzazione iniziale di -6) FC MESSINA (ESCLUSO)

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (25ª GIORNATA)

DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022

ore 14:30