Risultati 22ª giornata Serie D e classifica: tutte corsare in vetta, colpaccio Cittanovese

6 Febbraio 2022 16:41

I risultati e la classifica aggiornata della 22ª giornata del Girone I di Serie D

Non sbagliano un colpo, in vetta, nel girone I di Serie D. Al termine della 22ª giornata, vincono tutte le squadre in alto: la Gelbison, che conserva un discreto margine sulle inseguitrici, e le varie Lamezia, Cavese e Acireale. Vince in trasferta anche la Cittanovese, che sbanca Trapani per 2-3. Di seguito il programma di giornata e la nuova classifica.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 22ª GIORNATA

DOMENICA 6 FEBBRAIO

ore 14:30

Biancavilla-Portici 1-0

Castrovillari-Lamezia Terme 1-3

Trapani-Cittanova 2-3

Giarre-Real Aversa 1-0

Licata-Gelbison 1-3

Santa Maria Cilento-Cavese 3-4

Rende-Acireale 0-2

Troina-Paternò 1-1

Sancataldese-Sant’Agata 1-1

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

GELBISON 46 CAVESE 41 LAMEZIA TERME 41 ACIREALE 40 PATERNO’ 34 LICATA 30 CITTANOVESE 30 SANTA MARIA CILENTO 29 SANT’AGATA 27 PORTICI 26 SAN LUCA 25 SANCATALDESE 25 TRAPANI 23 RENDE 21 REAL AVERSA 21 CASTROVILLARI 18 BIANCAVILLA 13 GIARRE 12 TROINA 10 (penalizzazione iniziale di -6) FC MESSINA (ESCLUSO)

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (23ª GIORNATA)

DOMENICA 13 FEBBRAIO

ore 14:30