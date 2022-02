Serie C, risultati 25ª giornata e classifica: il Catanzaro vince lo scontro diretto con l’Avellino

6 Febbraio 2022 19:53

Risultati 25ª giornata e classifica del girone C di Serie C

E’ il Messina la protagonista di giornata nel girone C di Serie C: i peloritani sbancano il San Nicola, mai violato quest’anno, battendo la capolista in rimonta in trasferta nel finale e avvicinando la zona playout. Altra protagonista è il Catanzaro, che si aggiudica lo scontro diretto contro l’Avellino, agganciando la stessa in terza posizione. In mezzo, in seconda piazza, si inserisce la Virtus Francavilla. Corsaro il Catania, mentre Palermo e Vibonese non vanno oltre il pari.

RISULTATI 25ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

DOMENICA 6 FEBBAIO

ore 14:30

Turris-Catania 1-3

Vibonese-Paganese 0-0

ore 17:30

Bari-Messina 1-2

Campobasso-Palermo 2-2

Catanzaro-Avellino 2-0

Foggia-Fidelis Andria 1-1

Juve Stabia-Latina 1-0

Monterosi Tuscia-Taranto 2-1

Picerno-Monopoli 3-0

Virtus Francavilla-Potenza 4-1

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

BARI 51 VIRTUS FRANCAVILLA 43 MONOPOLI 42 AVELLINO 42 CATANZARO 42 TURRIS 39 PALERMO 39 TARANTO 33 PICERNO 33 JUVE STABIA 33 LATINA 32 FOGGIA 32 (-4) CATANIA 29 (-2) CAMPOBASSO 27 MONTEROSI TUSCIA 27 PAGANESE 23 ACR MESSINA 22 FIDELIS ANDRIA 19 POTENZA 18 VIBONESE 16

PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C (26ª GIORNATA)

SABATO 12 FEBBRAIO

ore 14:30

Latina-Turris

ore 17:30

ACR Messina-Foggia

Avellino-Monterosi Tuscia

Catania-Picerno

Fidelis Andria-Catanzaro

Monopoli-Bari

Paganese-Campobasso

Palermo-Juve Stabia

Potenza-Vibonese

ore 21:00