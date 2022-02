Il Catanzaro non sfonda a Potenza, tonfo Catania: i risultati e la classifica del girone C di Serie C

22 Febbraio 2022 22:59

La nuova classifica del girone C di Serie C dopo i risultati di oggi, relativi alla 22ª giornata

E’ appena terminata la 22ª giornata del girone C di Serie C, turno infrasettimanale. Il Bari in vetta allunga nuovamente: vittoria di misura contro il Picerno, mentre il Catanzaro non va oltre il pari a reti bianche a Potenza, così come l’Avellino nel pomeriggio. Ennesima sconfitta per la Vibonese. Il Catania perde in casa contro la Paganese e ora rischia di venire risucchiata dal gruppo playout, soprattutto da un Messina arrembante. Di seguito il programma di giornata con tutti i risultati e la nuova classifica.

RISULTATI 22ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

MARTEDI’ 22 FEBBRAIO

ore 14:30

Messina-Monopoli 2-0

ore 18:00

Campobasso-Monterosi Tuscia 1-2

Latina-Avellino 0-0

ore 21:00

Bari-Picerno 1-0

Catania-Paganese 0-1

Juve Stabia-Vibonese 3-1

Potenza-Catanzaro 0-0

Turris-Foggia 3-1

Virtus Francavilla-Fidelis Andria 1-0

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

Bari 58 Catanzaro 52 Virtus Francavilla 50 Avellino 49 Palermo 45 Monopoli 43 Turris 42 Latina 42 Foggia 39 Picerno 39 Monterosi Tuscia 36 Juve Stabia 36 Taranto 34 Catania 33 Campobasso 33 ACR Messina 29 Paganese 29 Potenza 23 Fidelis Andria 20 Vibonese 16

PROSSIMO TURNO (29ª GIORNATA)

SABATO 26 FEBBRAIO

ore 14:00

Juve Stabia-Monopoli

ore 14:30

Avellino-Catania

Monterosi Tuscia-Picerno

ore 17:30

Campobasso-Turris

Catanzaro-Latina

Fidelis Andria-Taranto

Potenza-Paganese

Vibonese-Messina

Virtus Francavilla-Palermo

ore 18:30