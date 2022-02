Serie C, come cambia la classifica dopo Palermo-Messina

2 Febbraio 2022 20:05

Serie C girone C, il punto dopo la 21ª giornata: tutti i risultati e la nuova classifica

Turno infrasettimanale in Serie C, nel girone C si gioca la 21ª giornata. Non si ferma la corsa del Bari, che sbanca il campo del Monterosi Tuscia e mantiene un vantaggio abbastanza ampio sulle inseguitrici. Altro successo anche per il Catanzaro: 2-0 al Picerno, con la prima rete dell’ex Reggina Sounas. Pari Catania e stop interno Vibonese, mentre il derby tra Palermo e Messina finisce 2-2. Di seguito il programma completo con tutti i risultati, la nuova classifica e il prossimo turno.

RISULTATI 21ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

MERCOLEDI’ 2 FEBBRAIO

ore 18:00

Catanzaro-Picerno 2-0

Fidelis Andria-Catania 1-1

Monopoli-Turris 2-1

Monterosi Tuscia-Bari 0-1

Paganese-Latina 1-2

Potenza-Foggia POSTICIPATA

Taranto-Campobasso 1-1

Vibonese-Virtus Francavilla 1-2

Palermo-ACR Messina 2-2

GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO

ore 18.00

Avellino-Juve Stabia

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

BARI 51 MONOPOLI 42 VIRTUS FRANCAVILLA 40 TURRIS 39 AVELLINO 39 CATANZARO 39 PALERMO 38 TARANTO 33 LATINA 32 FOGGIA 31 (-4) PICERNO 30 JUVE STABIA 27 CATANIA 26 (-2) CAMPOBASSO 26 MONTEROSI TUSCIA 24 PAGANESE 22 ACR MESSINA 19 FIDELIS ANDRIA 18 POTENZA 15 VIBONESE 15

PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C (25ª GIORNATA)

DOMENICA 6 FEBBAIO

ore 14:30

Turris-Catania

Vibonese-Paganese

Bari-ACR Messina

ore 17:30