Risultati Serie B Girone D, la Pallacanestro Viola supera Pozzuoli e resta a una vittoria dai Playoff! [CLASSIFICA]

6 Febbraio 2022 21:08

La Pallacanestro Viola batte Pozzuoli e raggiunge i 3 successi consecutivi: calabresi a una sola vittoria dai Playoff

Avellino, Torrenova e Pozzuoli. Due successi in trasferta e uno in casa, un tris di vittorie reso ancor più dolce poichè arrivato contro tre dirette concorrenti per lo stesso obiettivo, quello della salvezza. Un obiettivo che alla Pallacanestro Viola rischia di restare stretto. I reggini hanno cancellato le due sconfitte di inizio 2022 con tre vittorie consecutive, 6 punti pesanti che portano i ragazzi di coach Bolignano a soli 2 punti dai Playoff. Il primo step è archiviare la salvezza il più velocemente possibile, ma sognare non costa nulla.

Sabato 5 febbraio

Bava Pozzuoli-Pall. Viola Reggio Calabria 71-76

Domenica 6 febbraio

Forio Basket 1977-Meta Formia 81-60

Geko PSA Sant’Antimo-BPC Virtus Cassino 66-60

Moncada Energy Agrigento-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 109-107

Fidelia Torrenova-Pavimaro Molfetta 73-68

Virtus Arechi Salerno-CJ Basket Taranto 65-60

Del.Fes Avellino-Lions Basket Bisceglie 65-71

Sabato 12 marzo

Virtus Kleb Ragusa-Lapietra Monopoli

La classifica del campionato di Serie B Girone D

Moncada Energy Agrigento 32

Lions Basket Bisceglie 28

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 24

Virtus Arechi Salerno 24

Geko PSA Sant’Antimo 20 *

Virtus Kleb Ragusa 20 *

Fidelia Torrenova 20 *

CJ Basket Taranto 20

Pall. Viola Reggio Calabria 18

Forio Basket 1977 16

Bava Pozzuoli 14

Pavimaro Molfetta 14

Lapietra Monopoli 12 **

Del.Fes Avellino 10 *

BPC Virtus Cassino 8

Meta Formia 2

* Una gara in meno

** Due gare in meno