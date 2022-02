Risultati Serie B Girone D, la Viola batte Bisceglie e fa il vuoto alle sue spalle: i Playoff distano 2 punti! [CLASSIFICA]

20 Febbraio 2022 22:01

La Pallacanestro Viola batte Bisceglie, stacca la zona Playout e bussa a quella Playoff: neroarancio distanti 2 punti dalla postseason. Risultati e classifica della 20ª Giornata di Serie B Girone D

La Pallacanestro Viola vince la delicata sfida casalinga contro Bisceglie, seconda forza del campionato di Serie B Girone D, e sogna un posto nei Playoff. I neroarancio sono a 2 punti, appena una vittoria, dalla postseason e all’orizzonte c’è la trasferta contro Formia, fanalino di coda del campionato con una sola vittoria all’attivo, seppur squadra da non sottovalutare. Una vittoria, quella arrivata al PalaCalafiore per 78-63, che consente ai ragazzi di coach Bolignano di staccare le inseguitrici, tutte sconfitte a parte Cassino vincitrice su Formia: Molfetta cade a Ruvo; Forio esce sconfitta dalla sfida contro Torrenova; Monopoli perde in casa contro Taranto; Pozzuoli cede il passo a Sant’Antimo; Avellino ko contro Ragusa.

Risultati 20ª Giornata Serie B Girone D

Sabato 19 febbraio

BPC Virtus Cassino-Meta Formia 76-51

Domenica 20 febbraio

Forio Basket 1977-Fidelia Torrenova 75-78

Lapietra Monopoli-CJ Basket Taranto 69-79

Del.Fes Avellino-Virtus Kleb Ragusa 73-78

Geko PSA Sant’Antimo-Bava Pozzuoli 79-66

Pall. Viola Reggio Calabria-Lions Basket Bisceglie 78-63

Virtus Arechi Salerno-Moncada Energy Agrigento 74-80

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Pavimaro Molfetta 71-65

Classifica Serie B Girone D