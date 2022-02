Serie B: Pordenone e Spal non si fanno male, ma i biancazzurri agganciano la Reggina. La nuova classifica

6 Febbraio 2022 18:14

I risultati dei due posticipi della 21ª giornata di Serie B e la nuova classifica

Si conclude il 21° turno di Serie B con le due ultime gare giocate oggi. Di rilevante interesse, per le calabresi, lo scontro diretto tra Pordenone e Spal. Le due squadre non si fanno male: 1-1 con botta e risposta Butic-Finotto tra fine primo tempo e inizio ripresa. Con questo risultato, la Spal aggancia la Reggina a 23. Nell’altro match, successo di misura per 3-2 della Cremonese sul Monza. Di seguito tutto il programma di giornata e la nuova classifica.

RISULTATI SERIE B 21ª GIORNATA

SABATO 5 FEBBRAIO

ore 14:00

Alessandria-Pisa 1-1

Benevento-Parma 0-0

Como-Lecce 1-1

Cosenza-Brescia 0-0

Crotone-Cittadella 0-0

Ternana-Reggina 2-0

ore 16:15

Frosinone-Vicenza 2-0

ore 18:30

Ascoli-Perugia 0-1

DOMENICA 6 FEBBRAIO

ore 16:15

Cremonese-Monza 3-2

Pordenone-Spal 1-1

CLASSIFICA SERIE B

Lecce 41 Pisa 40 Brescia 39 Cremonese 38 Frosinone 37 Benevento 36 Monza 35 Ascoli 32 Cittadella 32 Perugia 31 Como 27 Ternana 27 Parma 25 Reggina 23 Spal 23 Alessandria 21 Cosenza 18 Crotone 14 Pordenone 12 L.R. Vicenza 11

PROSSIMO TURNO SERIE B (22ª GIORNATA)

SABATO 12 FEBBRAIO

ore 14:00

Cittadella-Cremonese

Vicenza-Cosenza

Monza-Spal

Parma-Pordenone

Pisa-Ternana

ore 16:15

Perugia-Frosinone

Reggina-Crotone

DOMENICA 13 FEBBRAIO

ore 15:30