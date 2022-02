Serie C: tris Catanzaro e Messina, perde il Palermo. La nuova classifica

26 Febbraio 2022 19:45

La nuova classifica del girone C di Serie C dopo i risultati odierni

Sono appena terminate le partite delle 17:30 della 29ª giornata del girone C di Serie C. Un turno “spezzatino”, a causa dei rinvii di Avellino e Potenza e della sospensione di Campobasso causa maltempo (la neve ha reso impraticabile il terreno di gioco). Si è giocato però a Vibo e Catanzaro: al Luigi Razza una Vibonese sempre più ultima ha lasciato spazio a un Messina lanciatissimo, al Ceravolo il Catanzaro ha battuto agilmente il Latina. Stop del Palermo in casa della terza forza, il Francavilla, che tallona i giallorossi di Vivarini.

RISULTATI 29ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

SABATO 26 FEBBRAIO

ore 14:00

Juve Stabia-Monopoli 0-1

ore 14:30

Avellino-Catania RINVIATA

Monterosi Tuscia-Picerno 1-1

ore 17:30

Campobasso-Turris SOSPESA

Catanzaro-Latina 3-1

Fidelis Andria-Taranto 3-0

Potenza-Paganese RINVIATA

Vibonese-Messina 1-3

Virtus Francavilla-Palermo 2-1

ore 18:30

Foggia-Bari

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

Bari 58 Catanzaro 55 Virtus Francavilla 53 Avellino 49 Monopoli 46 Palermo 45 Turris 42 Latina 42 Picerno 40 Foggia 39 Monterosi Tuscia 37 Juve Stabia 36 Taranto 34 Catania 33 Campobasso 33 ACR Messina 32 Paganese 29 Potenza 23 Fidelis Andria 23 Vibonese 16

PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C (30ª GIORNATA)

SABATO 5 MARZO

ore 14:30

Messina-Juve Stabia

ore 17:30