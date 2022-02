Risultati 28ª Giornata di Serie C Girone C: vince il Messina, colpo esterno del Catanzaro, il Palermo ne fa 5 [CLASSIFICA]

19 Febbraio 2022 19:37

Vincono le siciliane Messina, Palermo e Catania, colpo esterno del Catanzaro, ko la Vibonese: risultati e classifica della 28ª Giornata del campionato di Serie C Girone C

Festa tutta siciliana nella 28ª Giornata di Serie C Girone C. Le tre big del calcio isolano portano a casa 3 vittorie importanti per i rispettivi obiettivi. Nel primo pomeriggio il Catania supera la Virtus Francavilla con gol di Biondi e tiene a distanza la zona Playout. Il Palermo ne rifila addirittura 5 (Sbraga aut., Floriano, Brunori, Luperini, Soleri) al Turris, mentre il Messina batte il Potenza nel delicato scontro salvezza del “Franco Scoglio, grazie ai gol di Piovaccari e Fofana. In vetta si ferma ancora il Bari, sconfitto dal Campobasso 2-3: risultato che concede al Catanzaro l’opportunità di accorciare il gap dalla testa della classifica, occasione sfruttata dai calabresi che battono 0-1 il Taranto con la rete di Fazio. Niente da fare per la Vibonese che va sotto 3-0 (Barberini, doppietta Jefferson) a Latina, poi rimonta ma solo fino al 3-2 (Ngom, Volpe).

Risultati 28ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 19 febbraio

Ore 14:00

Catania-Virtus Francavilla 1-0

Paganese-Monterosi Tuscia 0-3

Palermo-Turris 5-0

Picerno-Juve Stabia 1-0

Taranto-Catanzaro 0-1

Ore 17:30

ACR Messina-Potenza 2-0

Avellino-Fidelis Andria 2-0

Bari-Campobasso 2-3

Latina-Vibonese 3-2

Monopoli-Foggia 0-1

Classifica Serie C Girone C