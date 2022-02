Risultati 26ª Giornata Serie C Girone C: pari Messina, colpo in trasferta per il Catanzaro, ko Catania e Vibonese [CLASSIFICA]

12 Febbraio 2022 20:00

Il Messina si ferma sull’1-1 contro il Foggia, colpo in trasferta per il Catanzaro sul campo della Fidelis Andria, sconfitte per Catania e Vibonese: i risultati e la classifica del Girone C di Serie C dopo i match della 26ª Giornata

Ventiseiesima giornata di Serie C Girone C ricca di gol ed emozioni. Secondo passo falso consecutivo in vetta per il Bari che dopo il ko contro il Messina si ferma sullo 0-0 in casa del Monopoli. Ne approfitta il Catanzaro che batte 0-1 la Fidelis Andria e prova ad accorciare in classifica. In zona Playoff il Palermo liquida 3-1 la Juve Stabia, mentre il Picerno espugna il Massimino di Catania per 0-1. Nei bassifondi della classifica il Messina non va oltre l’1-1 contro il Foggia e resta a +2 sul Potenza che liquida 4-2 il fanalino di coda Vibonese.

Risultati 26ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 12 febbraio

Ore 14:30

Latina-Turris 3-1

Ore 17:30

ACR Messina-Foggia 1-1

Avellino-Monterosi Tuscia 2-0

Catania-Picerno 0-1

Fidelis Andria-Catanzaro 0-1

Monopoli-Bari 0-0

Paganaese-Campobasso 2-1

Palermo-Juve Stabia 3-1

Potenza-Vibonese 4-2

Ore 21:00

Taranto-Virtus Francavilla

Classifica Serie C Girone C