Risultati 26ª Giornata di Serie A: se nessuno vuole lo scudetto, datelo a Mazzarri! Il Cagliari ferma il Napoli: niente sorpasso su Inter e Milan [CLASSIFICA]

21 Febbraio 2022 21:14

Mazzarri non fa sconti alla sua ex squadra: il Cagliari accarezza l’impresa contro il Napoli, poi Osimhen salva tutto. Fallito il sorpasso su Milan e Inter che steccano con Salernitana e Sassuolo: i risultati e la classifica dopo la 26ª Giornata di Serie A

Walter Mazzarri non è mai stato un allenatore da scudetto. Le esperienze con Inter e Napoli, in due momenti storici particolari, lo hanno portato a sedersi al tavolo con le big, ma mai ad avere fra le mani una contender al titolo. Poco male, il suo scudetto si è sempre giocato nei “bassi fondi”, con la classifica ribaltata, a suon di salvezze. Memorabile l’impresa con la Reggina con tanto di penalizzazione nel 2006-2007, proverà a ripetersi quest’anno con il Cagliari. Nessun handicap questa volta, ma una situazione di classifica complicata per una squadra da salvezza tranquilla e forse anche qualcosa in più. I talenti ci sono, serviva un comandante esperto che avesse il coraggio di staccare qualche “mela marcia”, compattare un gruppo allo spando più totale e risalire piano piano la china.

Oggi contro il Napoli, da ex, ha sfiorato il colpaccio. Il Cagliari è rimasto in vantaggio (di Pereiro il gol in apertura) fino all’87’, giocando alla pari se non anche in maniera migliore, di una squadra che è a soli 2 punti dalla vetta. E a due punti c’è rimasta. Osimhen ha evitato la figuraccia a 3 minuti dalla fine. Mazzarri ha ottenuto un punto d’oro per il suo Cagliari che, seppur terz’ultimo, aggancia il Venezia e mette pressione alle squadre davanti. Milan e Inter restano in vetta e tirano un sospiro di sollievo, niente sorpasso, ma che peccato aver pareggiato contro la Salernitana e perso contro il Sassuolo in un turno maledetto per le big. Beh, se nessuna vuole lo scudetto, datelo a Mazzarri!

Risultati 26ª Giornata di Serie A

Venerdì 18 febbraio

Ore 20:45

Juventus-Torino 1-1 (13’ De Ligt, 62’ Belotti)

Sabato 19 febbraio

Ore 15:00

Sampdoria-Empoli 2-0 (14’ 29’ Quagliarella)

Ore 18:00

Roma-Verona 2-2 (5’ Barak, 20’ Tameze, 65’ Volpato, 84’ Bove)

Ore 20:45

Salernitana-Milan 2-2 (5’ Messias, 29’ Bonazzoli, 72’ Djuric, 77’ Rebic)

Domenica 20 febbraio

Ore 12:30

Fiorentina-Atalanta 1-0 (56′ Piatek)

Ore 15:00

Venezia-Genoa 1-1 (13′ Henry, 29′ Ekuban)

Ore 18:00

Inter-Sassuolo 0-2 (8 Raspadori, 26′ Scamacca)

Ore 20:45

Udinese-Lazio 1-1 (5′ Deulofeu, 45′ F. Anderson)

Lunedì 21 Febbraio

Ore 19:00

Cagliari-Napoli 1-1 (58′ Pereiro, 87′ Osimhen)

Ore 20:45

Bologna-Spezia

Classifica Serie A