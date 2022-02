Risultati 25ª Giornata di Serie A: la Juventus agguanta l’Atalanta e protegge il 4° posto, il Milan sorpassa l’Inter [CLASSIFICA]

13 Febbraio 2022 22:54

La Juventus riprende l’Atalanta in pieno recupero e protegge il 4° posto, il Milan batte la Sampdoria e sorpassa l’Inter che non va oltre l’1-1 con il Napoli: i risultati e la classifica di Serie A dopo la 25ª Giornata

Un missile terra-aria scagliato da Malinovsky, la testa di Danilo quando le speranze iniziavano seriamente a scemare. La sintesi di un Atalanta-Juventus bella e divertente, ma “sbloccatasi” solo nel finale. Il piatto forte della domenica della 25ª Giornata di Serie A non delude le attese regalando un gol per parte e tante emozioni. L’Atalanta fa la partita, la Juventus prova a pungere ogni qualvolta ne ha l’occasione con Dybala e Vlahovic, ma Sportiello risponde presente. Gasperini azzecca il cambio di Malinovsky che lo ripaga con una sassata clamorosa su punizione dritta all’incrocio. In pieno recupero arriva il gol del pareggio: Danilo ci mette la testa per il gol che vale il pareggio. Un punto a testa con la Juventus che blinda il quarto posto e tiene dietro proprio l’Atalanta.

In vetta il Milan batte la Sampdoria grazie al gol di Leao e opera il sorpasso ai danni dell’Inter che, in attesa di recuperare la gara contro il Bologna, cede il passo dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli. In zona Europa la Lazio si impone con prepotenza per 3-0 sul Bologna, sfrutta il 2-2 fra Sassuolo e Roma e rilancia le proprie ambizioni per un piazzamento in Champions che dista appena 4 punti.

Risultati Serie A 25ª Giornata

Sabato 12 febbraio

Ore 15:00

Lazio-Bologna 3-0 (13′ Immobile, 53′ 63′ Zaccagni)

Ore 18:00

Napoli-Inter 1-1 (7′ rig. Insigne, 47′ Dzeko)

Ore 20:45

Torino-Venezia 1-2 (5′ Brekalo, 38′ Haps, 46′ Crnigoj)

Domenica 13 febbraio

Ore 12:30

Milan-Sampdoria 1-0 (8′ Leao)

Ore 15:00

Empoli-Cagliari 1-1 (38’ Pinamonti, 84’ Pavoletti)

Genoa-Salernitana 1-1 (32’ Destro, 45’+1 Bonazzoli)

Verona-Udinese 4-0 (2’ Depaoli, 41’ Barak, 66’ Caprari, 85’ Tameze)

Ore 18:00

Sassuolo-Roma 2-2 (45’+1 Abraham, 47’ aut. Smalling, 73’ Traore, 90’+4 Cristante)

Ore 20:45

Atalanta-Juventus 1-1 (76′ Malinovsky, 90’+2 Danilo)

Lunedì 14 febbraio

Ore 20:45

Spezia-Fiorentina

Classifica Serie A

Milan 55 Inter 54 Napoli 53 Juventus 46 Atalanta 44 Lazio 42 Roma 40 Fiorentina 36 Verona 36 Torino 32 Empoli 31 Sassuolo 30 Bologna 28 Udinese 27 Spezia 26 Sampdoria 23 Venezia 21 Cagliari 21 Genoa 15 Salernitana 12

Classifica marcatori Serie A