Serie D girone I, risultati 23ª giornata: deludente pari Lamezia, San Luca a reti bianche

Si sono appena concluse le gare della 23ª giornata del girone I di Serie D. Frena in vetta il Lamezia, che non va oltre lo 0-0 interno contro il Giarre, terzultimo, e si vede allontanare la vetta dopo le vittorie di Gelbison e Cavese, facendosi anche scavalcare dall’Acireale, vittorioso. Pari a reti bianche anche per il San Luca, in casa contro il Licata. Di seguito il programma completo con tutti i risultati e la classifica aggiornata.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 23ª GIORNATA

SABATO 12 FEBBRAIO

ore 14:30

Real Aversa-Troina 1-0

DOMENICA 13 FEBBRAIO

ore 14:30

Acireale-Trapani 2-0

Cavese-Sancataldese 4-0

Gelbison Cilento-Biancavilla 2-1

Lamezia Terme-Giarre 0-0

Paternò-Santa Maria Cilento 2-1

San Luca-Licata 0-0

S. Agata-Rende

Portici-Castrovillari POSTICIPATA

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

GELBISON 49 CAVESE 44 ACIREALE 43 LAMEZIA TERME 42 PATERNO’ 37 LICATA 31 CITTANOVESE 30 SANTA MARIA CILENTO 29 SANT’AGATA 27 PORTICI 26 SAN LUCA 26 SANCATALDESE 25 TRAPANI 23 RENDE 21 REAL AVERSA 21 CASTROVILLARI 18 BIANCAVILLA 13 GIARRE 13 TROINA 10 (penalizzazione iniziale di -6) FC MESSINA (ESCLUSO)

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (24ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO

