Reggio Calabria, minore accoltellato durante una rissa. Scopelliti: “le conseguenze della pandemia hanno aggravato il disagio sociale”

La rissa con accoltellamento avvenuto anella notte tra sabato e domenica ha provocato enorme dibattito. Sul folle gesto è intervenuta, l’ex assessorela quale in un post, ha scritto: “i fatti accaduti a Piazza Camagna suscitano grande allarme e preoccupazione, anche in considerazione del fatto che a essere colpito da alcune coltellate durante una rissa è stato un giovane di 17 anni. A prescindere dall’accertamento delle cause e delle dinamiche relative allo specifico episodio, sulle quali è doveroso aspettare l’esito delle indagini in corso come società civile non possiamo non interrogarci. Non è la prima volta – evidenza– che avvengono episodi come questo, anche nel centro della città, e questo ennesimo atto richiede da parte delle Istituzioni, delle famiglie e delle associazioni impegnate sul territorio una presa di coscienza della gravità delle condizioni di disagio che attraversano le giovani generazioni e che le conseguenze della pandemia hanno notevolmente aggravato. Sono stati numerosi i gridi d’allarme lanciati in questi mesi da chi è in prima linea nel contrasto al disagio sociale: se avvengono episodi di questo tipo vuol dire che non si sta facendo abbastanza per dare a questi ragazzi una alternativa e una risposta ai loro problemi. Tra i fattori che tutti gli esperti considerano correlati a fenomeni di disagio c’è indubbiamente quello dell’abbandono scolastico e del mancato successo formativo. Per questo motivo, con la Fondazione Antonino Scopelliti, forti del percorso che da anni portiamo avanti con il Tribunale dei minorenni, ci stiamo focalizzando sulle principali cause della dispersione sul nostro territorio. Mi auguro – rimarca- che il lavoro che stiamo concretizzando possa essere utile anche alle Istituzioni che operano sul territorio. Mai come oggi è necessario definire insieme un percorso condiviso che aiuti i nostri giovani a riscattarsi e che possano essere messe in campo il prima possibile iniziative concrete volte a dimostrare ai più giovani che la Città, lo Stato, la società tutta sono al loro fianco per accompagnarli, ascoltandoli“, conclude Scopelliti.