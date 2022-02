2 Febbraio 2022 16:26

“Rispetto Messina” sul Piano Strategico Metropolitano: “la competenza non è del Sindaco ma dei rappresentanti di tutto il territorio provinciale, questa è una forzatura ed una semplice operazione di propaganda elettorale”

“Abbiamo appreso che Venerdì 4 verrà presentato a Palazzo dei Leoni Il Piano Strategico Metropolitano, che sarebbe stato adottato il 26 Gennaio con decreto del Sindaco Metropolitano“. E’ quanto scrive in una nota il Gruppo di iniziativa civica “Rispetto Messina”. “Anche questa è una forzatura ed una semplice operazione di propaganda elettorale. Perché il Piano Strategico, non ha consumato ancora tutti i passaggi previsti dalla legge, e non viene approvato dal Sindaco Metropolitano, ma e’ di competenza del Consiglio Metropolitano, dopo il parere, anche se non vincolante, della Conferenza Metropolitana dei Sindaci. Anche perché sarebbe assurdo che la pianificazione strategica e territoriale dell’intero territorio provinciale che come Area metropolitana si configura come “Area Vasta” possa essere adottato da un solo soggetto anche se si muove nella logica monocratica di “un uomo solo al comando”. Ma ormai tutto quello che viene fatto al Comune di Messina ed alla Città Metropolitana è solo in funzione di una perenne campagna elettorale, ed a farne le spese saranno i territori ed i cittadini”, conclude la nota.