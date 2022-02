Rifiuti a Reggio Calabria, ieri la pulizia e oggi di nuovo immondizia: non c’è pace allo svincolo di San Leo [FOTO]

26 Febbraio 2022 14:36

Falduto: “l’Amministrazione non può continuare a girarsi dall’altro lato, siamo disponibili a comprare noi le telecamere e ad istallarle”

Una scena abbastanza comune e frequente, a Reggio Calabria, ma che vale la pena sempre di essere raccontata, affinché non rimanga un’abitudine. Parliamo dell’emergenza rifiuti e dei “punti strategici” della città in cui si sono ormai “insediate” delle vere e proprie discariche abusive. Ce ne sono diverse, da Nord a Sud. Una di queste è allo svincolo di San Leo a Pellaro, zona Sud. Nella mattinata di ieri è stato effettuato il servizio di pulizia di quel tratto di strada, ma questa mattina, a neanche 24 ore di distanza, si vedono già le prime buste di immondizia.

“Finalmente – scriveva ieri l’imprenditore Giuseppe Falduto – dopo tanti mesi stamattina, grazie all’attività del Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria Ingegnere Domenico Richichi, delle Società Castore e Tecknoservice possiamo percorrere lo svincolo di San Leo in sicurezza, abbiamo offerto al Dirigente ogni nostra collaborazione per l’istallazione di telecamere e per contribuire anche alla pulizia se dovesse servire. Naturalmente sono sempre più convinto che l’attuale sistema di tassazione e raccolta vada completamente riscritto per fare in modo che ogni cittadino abbia la possibilità di rispettare la legge. Tra tutti questi venti di guerra, almeno una buona notizia. GRAZIE E UN INVITO A TUTTI QUELLI (COMPRESA LA PERSONA CHE AMA I CANI) DI NON BUTTARE PIÙ SPAZZATURA PER STRADA E AL COMUNE DI COMPLETARE LA PULIZIA DAGLI ALTRI LATI”.

Una buona notizia, durata poco. Come detto, infatti, questa mattina ci sono già “nuovi rifiuti”, sempre nello stesso punto: “Certo, l’Amministrazione non può continuare a girarsi dall’altro lato. Siamo disponibili a comprare noi le telecamere e ad istallarle“, le nuove parole di Falduto, stanco della situazione e disposto a fare da sé. E’ disponibile ad acquistare e installare delle telecamere per mettere fine a questo problema qualora non dovesse farlo l’Amministrazione Comunale. In alto la fotogallery con le immagini prima e dopo l’intervento di Teknoservice.