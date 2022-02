Rende, nella tragedia ci sono due eroi: ecco i giovani gommisti che hanno aiutato il docente in preda alle fiamme

1 Febbraio 2022 15:58

I due ragazzi sono scattati verso di lui, senza perdere tempo, rischiando anche la propria vita per salvare l’uomo che stava commettendo quell’insano gesto

Si chiamano Roberto Viatore e Dmytro Berezyak. Sono i due eroi che ieri mattina hanno soccorso il docente 33enne che si è dato alle fiamme a Rende, salvandogli la vita. I giovani gommisti, mentre stanno lavorando nell’officina vicino la caserma dei Carabinieri, hanno visto l’uomo cospargersi di benzina e darsi fuoco mosso dalla disperazione. I due ragazzi sono scattati verso di lui, senza perdere tempo, rischiando anche la propria vita per salvare quell’uomo in preda alle fiamme. Un gesto di umanità profonda e grande istinto, mentre contemporaneamente c’era chi filmava le immagini della tragedia ed ora è indagato dall’Asp di Cosenza per stabilire se ci sono eventuali responsabilità e per risalire ai possibili autori degli scatti. Una foto pare essere stata scattata nel Pronto soccorso, mentre un’altra fotografia è all’interno dell’autoambulanza o forse da un finestrino. Ma questa è un’altra vicenda, che in questo caso poco importa. Quel che più conta è il gesto di umanità dei due giovani, nella speranza adesso che quell’uomo possa salvarsi.