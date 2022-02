La Russia riconosce le repubbliche del Donbass, Regno Unito pronto a sanzioni: “colpire Putin duramente, non deve arrivare a Kiev”

22 Febbraio 2022 12:50

La Russia riconosce le autoproclamate repubbliche del Donbass, il Regno Unito pronto a dure sanzioni. Boris Johnson intende fermare Putin prima che possa arrivare a Kiev

La Russia ha scelto di riconoscere le autoproclamate repubbliche filo-russe del Donbass, il Regno Unito risponderà oggi con una prima serie di sanzioni economiche che “colpiranno duramente la Russia” e alle quali seguiranno altre più pesanti “in caso di invasione“. Lo ha affermato il premier Boris Johnson al termine di una riunione di crisi a Downing Street.

Nel corso della giornata saranno presentate sanzioni al Parlamento, contro entità non solo specifiche ma anche contro “i più forti interessi russi possibili“. “Colpiremo la Russia molto duramente e faremo molto di più se ci sarà un’invasione. Voglio sottolineare che questo è solo il primo round di sanzioni economiche britanniche contro la Russia perchè temo che ci si possa aspettare un comportamento più irrazionale dalla Russia“, ha affermato Johnson, aggiungendo che il presidente russo Vladimir Putin è “determinato a effettuare un’invasione su vasta scala dell’Ucraina“. L’obiettivo de leader britannico è di far fallire Putin nel suo intento: “voglio solo che tutti non abbiano dubbi sul fatto che se Vladimir Putin continua su questa strada della violenza, dell’aggressione, di un’invasione su vasta scala, di accerchiare la stessa Kiev che è quello che sembra voler fare, catturare la capitale ucraina, è assolutamente vitale che quello sforzo, quella conquista di un altro Paese europeo, non vada a buon fine e che Putin fallisca“.

Il ministro della Salute britannico: “invasione già iniziata”

Secondo quanto affermato da Sajid Javid, ministro della Salute britannico, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è già iniziata a tutti gli effetti. “Ci stiamo svegliando in una giornata molto buia per l’Europa“, ha detto Javid a “Sky News”. Alla domanda se stessimo assistendo a un’invasione de facto dopo che i carri armati russi sono stati avvistati nell’Ucraina orientale, il segretario alla Salute ha risposto che “Vladimir Putin ha deciso di attaccare la sovranità dell’Ucraina e la sua integrità territoriale. […] Si potrebbe concludere che l’invasione dell’Ucraina è iniziata“, ha aggiunto Javid.