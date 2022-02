Reggio Calabria, continua la lotta di Maria Antonietta Rositani: oggi a Roma per un intervento all’occhio

7 Febbraio 2022 15:08

L’annuncio tramite un post del padre Carlo, che non ha potuto accompagnare la figlia a causa del Covid

“Il calvario continua. Maria Antonietta si trova a Roma per un delicato intervento chirurgico all’occhio. Con lei c’è il suo fratellino Danilo”. A scriverlo è Carlo Rositani, padre della donna di Reggio Calabria che tentò di essere bruciata viva dal suo ex Ciro Russo. Maria Antonietta è stata operata stamattina, ma ad accompagnarla non ha potuto esserci il padre a causa del Covid. “Io purtroppo dal 2 gennaio non sto bene e anche la mia famiglia purtroppo – afferma in un post pubblicato sui social – . Quasi tutta la mia famiglia, a cominciare dal 2 gennaio, ed anche Maria Antonietta, è stata colpita da questo virus un male che cola veleno dal cielo. Non guarda in faccia nessuno. Fa male e se non uccide spesso lascia sul corpo i segni del suo passaggio. Speriamo bene augurandoci che presto Maria Antonietta possa ritornare a casa. E poi poi, ancora poi giorno 9 marzo l’udienza in Corte d’Appello che dovrà stabilire se Ciro Russo quel 12 marzo del 2019 sulla via Frangipane, mentre tentava di bruciare viva mia figlia, fosse capace di intendere e volere. Che dire, se non pregare che Dio ce la mandi buona. Un grande grazie al chirurgo e a tutto lo Staff della Clinica”.