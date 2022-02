Reggio, il 25 febbraio il primo di una serie di incontri dal titolo “Calabria design talk”

17 Febbraio 2022 22:36

Venerdì 25 febbraio, a partire dalle 15, presso la sala Magna Grecia del “Grand Hotel Excelsior” di Reggio Calabria, si svolgerà il convegno “Design: chiave strategica dell’impresa contemporanea”, il primo di una serie di incontri dal titolo “Calabria design talk” in cui si

parlerà del ruolo strategico del design sui territori. Le talk sono organizzate dalla delegazione calabrese di ADI Associazione per il Disegno Industriale, con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Reggio Calabria. ADI, Associazione per il Disegno Industriale, è nata nel 1956 per riunire le figure professionali che ruotano attorno ai temi del design. L’Associazione, che oggi conta oltre mille soci in tutto il territorio nazionale, è protagonista dello sviluppo del disegno industriale come fenomeno culturale ed economico. Dal 1958, ADI gestisce il famoso premio Compasso d’Oro, il più antico riconoscimento d’Europa nel settore del design e il più importante a livello mondiale. ADI opera su tutto il territorio nazionale attraverso le delegazioni territoriali. Fino a poco tempo fa la Calabria era l’unica regione italiana sprovvista di una delegazione ADI, ma dallo scorso anno, ADI Calabria si è costituita ufficialmente, ed il delegato territoriale è Francesco Alati, giovane designer di Reggio Calabria che ha scelto di credere nel valore e nelle opportunità che il territorio calabrese può offrire. Le talk, costituiranno un’occasione di riflessione sui diversi linguaggi di un territorio, la cui forza creativa e trasformativa appare un momento importante nell’intessere forme copartecipate di sviluppo locale. Racconteranno le loro case history: Antonio Aricò, designer reggino che vanta nella sua carriera collaborazioni con aziende nazionali e internazionali; chef Antonio Biafora del ristornante Hyle, con Francescopaolo Amendola di studio Nua; l’imprenditrice catanese Giorgia Bartolini, ceo di Orografie, con l’architetto Vincenzo Castellana, menzione d’onore al Compasso d’Oro nel 2020; Annalisa Spadola, direttrice marketing di Caffè Moak, con Andrea Branciforti, ceo di Improntabarre, architetto, designer e delegato territoriale ADI Sicilia. Apriranno i lavori i saluti istituzionali di: Francesco Alati (delegato territoriale ADI Calabria), Ilario Tassone (presidente ordine Architetti di Reggio Calabria), Alberto De Capua (docente corso di Laura in design UniRC), Giuseppina Princi (vice presidente regione Calabria), Dario Lamanna (direttore Unindustria Calabria), Luciano Galimberti (presidente ADI), Umberto Cabini (presidente Fondazione ADI). Chiuderanno i lavori: Claudio Gambardella (architetto e docente all’università “Luigi Vanvitelli” di Napoli) e Luigi Patitucci (ingegnere, storico e critico del design) che anticiperanno i temi dei prossimi incontri. Moderano: Aldo Presta, designer della comunicazione, e Caterina Scandurra, ingegnere e designer.