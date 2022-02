Reggio Calabria, Versace ha incontrato i Comandanti Ranieri e Sciarrone [FOTO]

22 Febbraio 2022 14:50

Reggio Calabria, visita istituzionale a Palazzo “Corrado Alvaro” in vista dell’avvicendamento al vertice della Direzione Marittima della Calabria e della Basilicata tirrenica

Il Sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace ha ricevuto nella sala “Monsignor Ferro” di Palazzo “Corrado Alvaro” il Contrammiraglio Antonio Ranieri, Direttore Marittimo uscente della Calabria e della Basilicata tirrenica e il Capitano di vascello, Giuseppe Sciarrone che, dal prossimo 25 febbraio, subentrerà nella funzione alla guida della Direzione Marittima. Un incontro cordiale in cui si è parlato dei diversi temi che toccano da vicino il territorio metropolitano di Reggio Calabria, con particolare riferimento alle ricadute determinate dalla crisi pandemica provocata dal Covid 19 nel corso degli ultimi due anni, ma anche rispetto agli appuntamenti di rilievo che vedono protagonista Reggio Calabria nel 2022, a cominciare dall’importante ricorrenza del cinquantesimo dal ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Nel sottolineare l’ottimo lavoro svolto dal Comandante Ranieri in questi due anni e mezzo così difficili per l’umanità intera e per le stesse comunità locali, il Sindaco f.f. Versace, ha anche rivolto un messaggio di benvenuto e l’augurio di buon lavoro a nome dell’intera Città metropolitana di Reggio Calabria, al nuovo Comandante Sciarrone auspicando, nel contempo, la prosecuzione del proficuo rapporto di collaborazione tra l’Ente di Palazzo “Alvaro” e la Direzione Marittima, nel solco del positivo lavoro già avviato in questi anni.

“E’ di fondamentale importanza rinsaldare le relazioni e il confronto fra le diverse istituzioni del territorio – ha inoltre aggiunto il Sindaco f.f. Versace – specie in un momento complesso e difficile come quello che stiamo vivendo. Con la Direzione Marittima esiste da tempo un dialogo aperto e sereno sulle questioni più importanti che riguardano il territorio metropolitano, ed è nostra intenzione proseguire con rinnovato slancio su questa strada rilanciando l’azione di supporto nei confronti di un Corpo chiamato a svolgere una delicatissima e imprescindibile opera di tutela della legalità e sicurezza delle aree costiere e in mare. E in questo contesto – ha poi concluso l’inquilino di Palazzo “Alvaro” – riteniamo che la Direzione Martittima debba essere pienamente coinvolta nell’ambito del programma di iniziative celebrative dedicato al cinquantesimo dal ritrovamento dei Bronzi di Riace che la Città metropolitana di Reggio Calabria sta portando avanti di concerto con gli altri attori istituzionali del territorio”.