Reggio Calabria, ha venduto casa 20 anni fa ma continua a ricevere ingiunzioni di pagamento di bollette idriche: “silenzio totale di Hermes e Comune”

22 Febbraio 2022 11:40

La singolare, assurda e grottesca storia che vede protagonista un cittadino di Reggio Calabria che da tantissimi anni vive a Milano: ha venduto la sua casa 20 anni fa, ma continua a ricevere ingiunzioni di pagamento di bollette idriche nonostante le segnalazioni e precisazioni a uffici tributi e Comune

Non sa più neanche che forma abbia la sua vecchia casa, eppure continua a ricevere ingiunzioni di pagamento, a distanza di quasi 20 anni dalla vendita. La storia che stiamo per raccontarvi è davvero singolare e assurda. Viaggia tra l’indifferenza di chi dovrebbe operare e i dubbi (legittimi) di un uomo che non ha più nulla da spartire con l’abitazione che gli ha tenuto compagnia per anni. Il protagonista è un uomo nato e cresciuto a Pellaro, zona Sud di Reggio Calabria, ma emigrato a Milano nel 1967. Una carriera di tutto rispetto, la sua: docente, giornalista e collaboratore con diversi quotidiani nazionali importanti. Nel 2003, 19 anni fa, ha venduto il suo appartamento di Pellaro a una coppia di coniugi. Con tanto di consuete procedure del caso. Ha quindi comunicato il passaggio di proprietà al Comune di Reggio Calabria, fornendo copia dell’atto di vendita per tutti gli atti di sua pertinenza, ivi compresa ovviamente la parte tributi per fornitura idrica. Fin qui, tutto regolare. Anzi no, purtroppo.

Per lui infatti, dal 2005, è iniziato un vero e proprio calvario. Due anni dopo la vendita l’uomo ha cominciato a ricevere, a intermittenza, ingiunzioni di pagamento dalle varie società di tributi succedutesi negli anni, tra cui l’ultima, la Hermes. E’ bastato segnalare che il bene immobile non appartiene più a lui? Nient’affatto! Più volte, in questi 20 anni, il protagonista della vicenda ha inviato tutta la documentazione circa la richiesta d’interruzione della fornitura idrica. Nulla, solo illusioni. Mai ricevuta alcuna ingiunzione, tranne per quanto riguarda la fornitura idrica. E si è sempre trattato di bollette vecchie, anche di cinque o sei anni in alcuni casi. Una possibile svolta in una delle poche occasioni in cui l’uomo è riuscito a contattare qualcuno. “Non si preoccupi, non succederà di più”, le scuse di una dirigente dell’Ufficio Tributi che aveva ascoltato le sue richieste. E invece no. Nel corso degli anni le ingiunzioni sono continuate ad arrivare, nonostante le raccomandate e email inviate, tanto che l’uomo ha anche pensato di rivolgersi a un Avvocato: “ho tentato approcci telefonici con il Dott. Francesco Consiglio, responsabile dell’Ufficio Tributi, con dei funzionari, persino con i Vigili Urbani, ma il silenzio è piombato inesorabile sui mis-fatti citati”, le sue confessioni ai nostri microfoni. Ha persino sollecitato il fratello, negli anni, a presentarsi alle strutture più volte, ma ora quest’ultimo è impossibilitato per l’avanzare dell’età. Ha sollecitato il cugino, di recente, per lo stesso motivo.

A preoccupare l’uomo, come rivelato alla redazione di StrettoWeb, è soprattutto “il totale silenzio in cui sono piombati Hermes e Comune di Reggio Calabria“. Poi il protagonista della vicenda si lascia andare a delle riflessioni sul tema, ponendosi tre interrogativi:

“Chi ha pagato le bollette non ascritte alla mia persona nei vari anni, quasi venti?” “Chi avrebbe dovuto vigilare sia sulle intestazioni dei contratti di erogazione idrica, con relativa verifica delle registrazioni delle volture, sia sui corretti pagamenti dei canoni?” “Il danno all’erario recato, nei confronti del quale, forse, dovrebbe intervenire la Corte dei Conti a difesa dell’interesse pubblico”.

“Ce ne sarebbe una quarta – rivela poi l’uomo – a cui non sono in grado di darmi una risposta: ma a queste aziende di gestione chi ha conferito l’incarico della riscossione dei canoni e qual è il tipo di attività che esercitano nei confronti dei cittadini oltre a quello d’essere pagati per questo ‘efficace ed efficiente’ servizio?”. Riflessioni, dubbi e domande a cui non è in alcun modo riuscito a darsi una risposta, soprattutto per la poca “collaborazione” dall’altra parte della barricata. Scuse di facciata, indifferenza, scaricabarile e un velo di mistero su una vicenda davvero grottesca.