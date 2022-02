Reggio Calabria, vecchietta chiama i vigili urbani: “aiutatemi, non posso prelevare”. La gentilezza degli agenti le risolve il problema

2 Febbraio 2022 11:14

Reggio Calabria, la storia di una vecchietta aiutata dai Vigili Urbani

“Pronto ho bisogno di voi.. sono sola e non ho parenti.” È una delle circa 16.000 chiamate a cui risponde la sala operativa della polizia locale nel corso di un anno. Ma questa volta non si trattava di soste vietate, incidenti stradali o lavori abusivi. L’anziana signora all’altro capo del filo dalla zona sud della città di Reggio Calabria, ha chiamato la polizia locale per un bisogno banale ma fondamentale. Doveva prelevare al bancomat ma nessuno poteva farlo per suo conto. Essendo impedita alla deambulazione necessitava di una persona di fiducia cui affidare il postamat. Ha pensato ai vigili urbani. E questa volta la fiducia è stata ben riposta. La pattuglia in un baleno si è portata a casa dell’anziana cittadina e dopo aver constatato il reale bisogno ha svolto con diligenza quanto richiesto. Una piccola storia a lieto fine, di autentica prossimità.