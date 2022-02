6 Febbraio 2022 10:12

A comunicarlo tramite i social sono gli stessi familiari della coppia

Sono stati ritrovati un uomo e una donna di Sbarre Centrali, nota via di Reggio Calabria, che nel pomeriggio di ieri avevano fatto perdere di loro le tracce. A comunicarlo tramite i social sono gli stessi familiari, che ieri con un post su Facebook avevano allertato la cittadinanza. Non si conoscono le cause della momentanea scomparsa e né le condizioni della coppia, ma quel che conta è il loro ritrovamento.