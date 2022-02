Green Pass, il senatore Tilde Minasi: “se non c’è più emergenza sanitaria, perché tenerlo obbligatorio sul lavoro?”

16 Febbraio 2022 11:13

Covid: la Lega e Salvini puntano la fine dello stato d’emergenza e l’abolizione di tutte le restrizioni dopo il 31 marzo, in linea con gli altri Paesi europei

“Puntale e preciso l’intervento del nostro capogruppo Massimiliano Romeo. Se la situazione sanitaria sta perdendo, fortunatamente, il carattere di emergenza che perdura da due anni, perché continuare sulla strada del green pass obbligatorio soprattutto nei luoghi di lavoro?”. E’ quanto scrive sui social Tilde Minasi in merito all’obbligo del Certificato Verde per gli over 50. Il senatore della Lega, originaria di Reggio Calabria, sta spingendo con il suo partito al Parlamento affinché la norma possa essere abolita entro dal 31 marzo.