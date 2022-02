Reggio Calabria, terribile incidente a Ravagnese nella notte: morto giovane di 26 anni, 5 auto coinvolte [FOTO e DETTAGLI]

27 Febbraio 2022 09:24

Reggio Calabria, un giovane di 26 anni è deceduto questa notte sulla SS106 a Ravagnese dopo un terribile scontro

Reggio Calabria piange l’ennesima vittima sull’asfalto: un giovane di 26 anni, S.F., ha perso la vita nella notte a Ravagnese in un terribile incidente stradale sulla SS106 nel tratto compreso tra il nuovo svincolo dell’Aeroporto e quello di Arangea, in carreggiata Nord (all’altezza del Mercatone). Nell’incidente c’è stato anche un altro ferito, ma poteva andare anche peggio perché la carambola ha coinvolto cinque autovetture. In base alle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, S.F. è morto sul colpo dopo essere stato sbalzato fuori dal veicolo che guidava, con ogni probabilità senza indossare la cintura di sicurezza. L’incidente è stato autonomo, probabilmente provocato dall’eccesso di velocità: sono in corso gli accertamenti del tasso alcolemico. Accanto ad S.F. c’era un passeggero, che è rimasto all’interno dell’abitacolo e ha riportato soltanto lievi lesioni grazie alla cintura di sicurezza, che indossava correttamente. Altri 4 veicoli che arrivavano successivamente sulla carreggiata, sono stati coinvolti nell’incidente: non sono riusciti a fermare la loro corsa e sono andati a tamponare, ma per fortuna non ci sono stati altri feriti.

I primi ad intervenire sul posto sono stati gli agenti della Polizia Stradale di Brancaleone, successivamente supportati dai soccorritori del 118 e dal personale Anas. L’autostrada è rimasta bloccata per ore, fino a stamani, per la pulizia dei detriti, con pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina in ingresso Sud. Adesso la situazione è tornata alla normalità, ma resta la disperazione di amici e parenti dell’ennesima vita strappata dalla dura legge dell’asfalto.