Reggio Calabria, è ufficiale: l’ex Roof Garden pronto a riprendere vita, c’è la data di apertura di Terranova [FOTO]

23 Febbraio 2022 17:45

L’ex Roof Garden è pronto ufficialmente ad aprire: Terranova, nota catena di negozi di abbigliamento che ne prenderà il posto, ha comunicato la data di apertura

Ha rappresentato il simbolo della Reggio Calabria da bere, della Reggio Calabria bella e gentile, l’emblema del centro cittadino in altra epoca. Poi il declino, la scomparsa, la fine. Oltre 30 anni, stabile nero, cupo, abbandonato. Una tristezza, a vederlo, anche negli anni d’oro del turismo nella città dello Stretto. Ma ora, finalmente, lo stabile che fu del Roof Garden, a Piazza Indipendenza, è pronto a riaprire. Più di due mesi fa avevamo lanciato la notizia: Terranova, nota catena di negozi di abbigliamento, aveva già da tempo cominciato i lavori e presto avrebbe ufficializzato la data di riapertura. Che è arrivata. L’ufficialità la si può vedere attraversando lo stesso edificio. Fuori, lo striscione: apertura sabato 5 marzo.

Da mesi sono attivi i lavori che hanno permesso allo stabile di riprendere vita e forma. Oltre alla facciata, ovviamente, restaurati gli interni, con le più moderne tecnologie anti-sismiche utilizzate dal punto di vista strutturale per rimettere in sesto l’intera area. Terranova, tuttavia, occuperà solo due piani dell’edificio: piano terra e primo piano. L’ultimo, il più alto (il terrazzino ai tempi d’oro del Roof Garden), rimarrà disponibile per un’altra attività al momento non ancora nota. La catena d’abbigliamento sarà in affitto commerciale. Ci lavoreranno 35 dipendenti. In alto la fotogallery con le ultime immagini: oltre alla comunicazione di nuova apertura, anche gli aggiornamenti di queste settimane.