Reggio Calabria, si fece tatuare il Green Pass. Lo sfottò del web: “un pensiero al giovane Andrea…” [FOTO]

13 Febbraio 2022 13:46

Un gesto che aveva fatto sorridere il popolo del web ed ora torna in tendenza con un tweet

Aveva fatto sorridere il web il tatuaggio del giovane Andrea di Reggio Calabria, che si fece disegnare sull’avambraccio il proprio Green Pass. Di mesi ne sono passati, ma il popolo della rete non dimentica ed in queste ore è in tendenza un tweet: “un pensiero al giovane Andrea che ad agosto ’21 si è fatto tatuare il suo Green Pass sul braccio ed ora è scaduto”. Il tatuaggio, infatti, era così preciso che scannerizzando il Qr code l’app segnava il verde della validità. Adesso non sarà più così, ma sicuramente il giovane ricorderà per tutta la vita quel gesto simpatico che gli ha regalato un po’ di popolarità.