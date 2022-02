Reggio Calabria: contestazione a Pellaro, striscioni appesi ad un palazzo per protestare contro il Green Pass [FOTO]

8 Febbraio 2022 19:22

Reggio Calabria, Ancora Italia: “cresce il malcontento tra i cittadini a proposito della richiesta illegittima del famoso green pass per esercitare diritti base già sanciti dalla nostra (calpestata) Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani”

Contestazione a Reggio Calabria contro il Green Pass: apparsi alcuni striscioni appesi ad un palazzo per protestare contro il certificato verde. In una nota Ancora Italia scrive: “cresce il malcontento tra i cittadini a proposito della richiesta illegittima del famoso “green pass” per esercitare diritti base già sanciti dalla nostra (calpestata) Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani.

Alcuni cittadini ci hanno segnalato la comparsa di alcuni striscioni appesi ad un palazzo nella zona S. Leo-Mortara di Pellaro. In uno la frase “green pass uguale epidemia colposa” che immaginiamo stia ad indicare come tale strumento abietto, coercitivo e insensato non

rappresenti affatto un modo sicuro di “ritrovarsi tra persone non contagiose” come enunciato da un famoso nonché vile affarista; perché è noto, nonché provato e denunciato da moltissimi studiosi, che coloro che si sono inoculati il siero con più dosi e ottenuto la versione “Super” della tessera verde, sono esposti all’infezione da Sars-Cov 2 e possono portare in giro il virus allo stesso modo di chi non ce l’ha. Molti, inoltre, lo hanno solo perché sentiti costretti, sotto ricatto per poter lavorare, ovvero svolgere ciò che è alla base dei diritti (e della dignità di una persona), così come recita l’art. 1 della Costituzione: “ L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo…” Delusione e malcontento anche tra commercianti e ristoratori che, da quando è stato introdotto l’infame strumento discriminatorio, hanno visto colare a picco vendite ed introiti. L’altro striscione dice :” Quando gli abusi vengono accolti con la sottomissione, il potere Non tarda a convertirli in legge”.