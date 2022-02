Reggio Calabria: seconda giornata di visite mediche gratuite si è svolta nel Borgo San Salvatore

28 Febbraio 2022 22:00

Una seconda giornata di visite mediche costantiniane gratuite si è svolta sabato scorso nel Borgo San Salvatore di Reggio Calabria

Una seconda giornata di visite mediche costantiniane gratuite si è svolta sabato scorso nel Borgo San Salvatore di Reggio Calabria, dopo il successo della prima giornata, svoltasi il 4 dicembre 2021, per garantire il diritto alla salute e la promozione della dignità delle fasce più deboli, è l’iniziativa promossa dalla Parrocchia di Cataforio e San Salvatore insieme alla Caritas Parrocchiale, alla Delegazione Tuscia e Sabina del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, all’Associazione Croce Costantiniana Calabria e all’Associazione Ospedaliera Volontari (A.V.O.) di Reggio Calabria. Alle ore 8.30 circa nella Chiesa di San Giuseppe si è tenuto un momento di preghiera per tutti, medici e volontari e partecipanti al corso guidato dal parroco Don Gattuso che ha commentato l’inno alla carità di San Paolo Apostolo. Non sono mancati i saluti e i complimenti da parte di Mons. Salvatore Nunnari, Arcivescovo emerito di Cosenza-Bisignano e priore del sacro militare ordine costantiniano di san Giorgio. Dopo la preghiera è seguita l’opera di carità a servizio degli ultimi. A Cataforio nella Chiesa di san Giuseppe si è svolto il corso gratuito di base di primo soccorso con uso del defibrillatore (BLSD) adulto-pediatrico-neonatale secondo le linee guida Ilcor- AHA 2015 a cura del responsabile della formazione continua e ricerca dell’eccellenza dell’asp5 Dott. Giovanni Calogero coadiuvato dal Dott. Antonio Filippone. Il corso ha visto la partecipazione di 53 persone molte delle quali giovani. Al termine del corso è stato rilasciato l’attestato. Contemporaneamente nel Borgo San Salvatore presso i locali parrocchiali dalle ore 9.00 sino alle ore 13.30 circa si sono effettuate le visite specialistiche.

Diversi gli ambulatori medici allestiti presso i locali parrocchiali siti in Via addolorata, 7, nel Borgo San Salvatore, trasformati in un polo sanitario per l’occasione, dove le persone hanno ricevuto gratuitamente: lo screening psicologico post covid a cura della Dott.ssa Dominella Mesiano psicologa e psicoterapeuta Ospedale Morelli (RC) coadiuvata dalla Dott.ssa Rosamaria Lombardo psicologa, lo screening psichiatrico a cura del Dr. Pasquale Romeo psichiatra e docente di psicologia dei processi cognitivi e emotivi all’università Dante Alighieri di Reggio Calabria, lo screening angiologico – ecolordoppler a cura del Dr. Emanuele Scarlata Dirigente Ambulatorio medicina Interna Ospedale Morelli e coordinatore scientifico delle giornate mediche costantiniane, coadiuvato con l’esame pletismografico degli arti inferiori per lo screening flebolinfologico dal Dr. Francesco Romano ISF, lo screening pneumologico a cura del Dr. Dario Dieni specialista in malattie dell’apparato respiratorio, pneumologia G.O.M di Reggio Calabria, lo screening oncologico a cura del Dr. Rocco Giannicola specialista in oncologia dell’Ospedale Morelli, lo screening per sdr dolorose e croniche a cura del Dr. Domenico Quattrone Ospedale Morelli, lo screening ortopedico-patologia artrosica a cura del Dr. Carmelo Covani specialista in ortopedia e traumatologia, lo screening Pediatrico-Neonatologico a cura del Dr. Franco Zimmitti coadiuvato dalla Dott.ssa Cecilia Rossi psicologa – psicomotricista dell’età evolutiva, lo screening cardiologico a cura della dott.ssa Claudia Postorino specialista in cardiologia ed infine lo screening audiologico a cura del Dr. Antonio Caridi audioprotesista-audiometrista Università di Milano. L’accoglienza è stata curata dalla segreteria parrocchiale e dalla Caritas parrocchiale e con la collaborazione della Dr.ssa Caterina Romeo coordinatrice infermieristica, Emanuele Giacobbe Fiorenza O.S.S. e i volontari A.V.O. Tantissima l’affluenza da parte della gente che si è rivolta ai medici oltre 150 persone provenienti non solo dalla Vallata del S. Agata ma anche dalla città e provincia. Non solo l’assistenza sanitaria ma anche quella spirituale. Le persone hanno avuto la possibilità di accostarsi al sacramento della confessione e di ricevere la direzione spirituale curata dal parroco di Cataforio e San Salvatore don Giovanni Gattuso. I medici hanno regalato sorrisi e conforto in una parola speranza a tutte quelle persone che per svariate ragioni forse l’avevano smarrita. Nell’arco della mattinata il Dott. Vincenzo Nociti Primario della Geriatria dell’Ospedale Morelli ha fatto visita ai diversi ambulatori medici allestiti per l’occasione, il quale si è complimentato con il Parroco e i volontari della parrocchia per l’ottima organizzazione dell’evento. I complimenti e la gratitudine non sono mancati neanche dalla gente e dalla comunità parrocchiale che ha risposto positivamente in una gara di solidarietà.

Don Gattuso parroco e cappellano del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio: “Nel prendersi cura delle persone ammalate e sofferenti ritroviamo il senso della nostra vita e dalla vocazione umana. I gesti di dono gratuito come quelli del buon samaritano del Vangelo, sono la via più credibile di evangelizzazione. Santa Madre Teresa di Calcutta per citare una santa dei giorni nostri a servizio degli ultimi, ci aiuta a capire che l’unico criterio di azione dev’essere l’amore gratuito verso tutti senza distinzione di lingua, cultura, etnia o religione. Il suo esempio continua a guidarci nell’aprire orizzonti di gioia e di speranza per l’umanità bisognosa di comprensione e di tenerezza, soprattutto per quanti soffrono. In questo mese di febbraio la Chiesa ci ha portato a riflettere sul grande valore della vita come dono di Dio da custodire, proteggere e salvaguardare. Dopo la celebrazione della 44° Giornata della vita dio domenica 6 e la 30° giornata Mondiale del malato dell’11 abbiamo voluto continuare a sensibilizzare non solo il popolo di Dio ma anche le istituzioni sanitarie cattoliche e la società civile all’attenzione verso i malati e verso quanti se ne prendono cura. Un gesto di generosità e carità per promuovere la salute delle persone, al quale hanno aderito diversi soggetti promotori. Una giornata speciale che si rinnova con i medici dell’Ospedale Morelli di Reggio Calabria, del G.O.M. e professionisti del settore privato che hanno effettuato consulti gratuiti a favore delle persone più bisognose, sempre in collaborazione con la Parrocchia. La chiesa, continua Don Gattuso – sull’esempio di Cristo, nel corso dei secoli, ha fortemente avvertito il servizio ai malati come parte integrante della sua missione, chiamata e mandata a servire l’uomo, lo incontra in modo particolare nella via del dolore e questa è una delle vie più importanti. A tal proposito – evidenzia don Gattuso – abbiamo voluto creare una rete sanitaria solidale, con medici ed infermieri per accompagnamento e cure gratuite. La giornata medica costantiniana nasce da un preciso invito che la Parrocchia e la Delegazione Tuscia e Sabina del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio Duca di Calabria ha rivolto ai professionisti del campo medico – sanitario affinché si mettano gratuitamente a disposizione di tutti coloro che si trovano in situazione di particolare vulnerabilità, facendo appunto “rete” per diffondere con gesti concreti una cultura sanitaria che sia veramente solidale che, in questi tempi di crisi e di pandemia, non lasci indietro nessuno”. Alle ore 13.30 circa sono terminate le visite specialistiche con un momento conviviale organizzato dalla Parrocchia. Il prof. Orlando Sorgonà e l’Architetta Valeria Varà due studiosi e ricercatori storici, hanno deliziato medici e volontari su alcune notizie storiche e religiose della antica città del S. Agata.