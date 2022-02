Reggio Calabria, scontro tra due auto sul raccordo autostradale

5 Febbraio 2022 12:15

Reggio Calabria, lo scontro è stato lieve e per fortuna non ci sono state conseguenze

Uno scontro tra due auto si è verificato questa mattina sul raccordo autostradale di Reggio Calabria e precisamente poco prima dello svincolo di Via Lia in direzione sud. L’impatto è stato tra due auto ma per fortuna non ci sono stati feriti, solo disagi al traffico.