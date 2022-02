Reggio Calabria, domani Atam garantirà il servizio solo in alcune fasce orarie per lo sciopero delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

24 Febbraio 2022 16:52

Domani, venerdì 25 febbraio, le diverse organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno previsto 24 ore di astensione dal lavoro: saranno dunque garantiti i servizi di linea Atam solo in alcune fasce orarie, ecco quali

“Con riferimento allo sciopero nazionale degli Autoferrotranvieri proclamato dalle Organizzazioni Sindacali del settore, per le motivazioni indicate nella comunicazione nazionale del 19 gennaio 2022 in merito al mancato rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri internavigatori, proclamato per il giorno venerdì 25 febbraio 2022 le diverse organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno previsto 24 ore di astensione dal lavoro. Domani saranno quini garantiti i servizi di linea gestiti da ATAM SpA nella fascia oraria:

dalle ore 5:00 alle ore 8:00

dalle ore 18:00 alle ore 21:00

In ottemperanza a quanto disposto dalla delibera 18/138 della Commissione di Garanzia in materia di “informazioni all’utenza”, fermo restando che ogni lavoratore è libero di aderire o meno allo sciopero proclamato dalle OO.SS. senza alcun obbligo preventivo di avviso, le percentuali medie complessive di adesioni registrate nel corso dell’ultima astensione proclamata dalle medesime sigle a livello nazionale è stata di circa il 60%”. E’ quanto afferma in una nota l’ATAM Spa di Reggio Calabria.