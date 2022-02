Reggio Calabria, ragazza perde i sensi a piazza Italia: soccorsa dai passanti, adesso è in ambulanza – LIVE

23 Febbraio 2022 20:40

Reggio Calabria, momenti di paura questa sera sul corso Garibaldi all’altezza di piazza Italia: una ragazza si è sentita male all’improvviso

Attimi di paura questa sera nel cuore di Reggio Calabria e precisamente sul corso Garibaldi, all’altezza di piazza Italia, dove intorno alle 19:40 una ragazza di circa 20 anni è svenuta improvvisamente mentre passeggiava con un amico. “Fermiamoci un attimo“, ha sussurrato al ragazzo che era con lei, ma non ha avuto neanche il tempo di finire la frase che è finita per terra priva di sensi. Immediatamente soccorsa dai passanti, tra cui fortunatamente si è impegnata subito una dottoressa, è rimasta incosciente per diversi minuti, “che sembravano non finire più” testimoniano ai microfoni di StrettoWeb alcuni dei presenti sul posto che hanno più volte richiesto l’intervento dei soccorritori del 118 e delle forze dell’ordine. I primi a giungere sono stati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno contribuito ai soccorsi fino all’arrivo dell’ambulanza. La ragazza si è risvegliata ma lamenta ancora debolezza e non riesce ad avere il controllo delle gambe. I soccorritori sono impegnati a prestare le prime cure, con la speranza che si riprenda e che non debba essere trasportata in ospedale.