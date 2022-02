8 Febbraio 2022 19:08

Reggio Calabria: raccolta firme online per intitolare una via a Falcone e Borsellino, in occasione della ricorrenza del 30⁰ anniversario dell’uccisione dei due magistrati

Raccolta firme online per intitolare una via a Reggio Calabria a Falcone e Borsellino, in occasione della ricorrenza del 30⁰ anniversario dell’uccisione dei due magistrati. Questo il testo:

“In occasione della ricorrenza del 30° anniversario dell’uccisione dei due magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, le sottoscritte Giusy Luvarà e Maria Concetta Calzone titolari dei diritti di partecipazione, rivolgono la seguente petizione all’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria: intitolare una Piazza o una pubblica Via in memoria dei Magistrati “Eroi”, simboli della lotta alla mafia, i quali hanno speso gran parte della loro vita a combattere i poteri forti. Riteniamo, dunque, che anche la nostra Città debba diffondere la cultura della legalità. “Che le cose siano così, non significa che debbano andare così, solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche e iniziare a cambiare, vi è un prezzo da pagare, ed e allora, che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare” (Giovanni Falcone). È necessario il coinvolgimento di tutti affinché la lotta mafia non sia solo un’idea di pochi ma l’obiettivo di tutti. “Gli uomini passano, le idee restano” (Giovanni Falcone)”.

Reggio Calabria, ing. Alessandro Martelli: “ogni città italiana dovrebbe avere una strada o una piazza intitolata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”