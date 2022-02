Reggio Calabria, raccolta di beni di prima necessità da spedire al confine ucraino

28 Febbraio 2022 16:44

Reggio Calabria, Forza Italia Giovani organizza una raccolta porta a porta di beni di prima necessità per gli sfollati Ucraini

In queste ore il Coordinamento di Forza Italia Giovani della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha lanciato una raccolta porta a porta per raccogliere beni di prima necessità tra cui vestiti, medicinali da banco e cibi a lunga conservazione destinati agli sfollati ucraini. Il carico verrà portato presso la chiesa ortodossa di Reggio Calabria in Via Sbarre, che sta organizzando da giorni spedizioni di questi materiali al confine dove si stanno allestendo i primi campi d’accoglienza. E’ possibile contattare i ragazzi del Coordinamento tramite i canali social su Facebook e Instagram, oppure al numero 340 7752610.