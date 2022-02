Reggio Calabria: quattro incontri sulle dinamiche delle guerre batteriologiche e delle pandemie nel terzo millennio

28 Febbraio 2022 09:41

Reggio Calabria: quattro incontri da remoto organizzati dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul tema “Guerre batteriologiche e pandemie tra storia, finanza, cinema, letteratura”

Le grandi epidemie hanno accompagnato importanti passaggi storici, favorito la decadenza di alcune civiltà, imposto trasformazioni al lavoro e all’economia. Gli avvenimenti più tragici riguardano la peste nera che ha devastato l’Europa dal 1347 al 1352, sterminando 1/4 e forse più della popolazione, e l’epidemia di influenza spagnola che dal 1918 al 1920 contagiò 200 milioni di persone in tutto il mondo, portandone alla morte, secondo stime necessariamente approssimative, più di 10 milioni; secondo alcuni ricercatori le vittime furono 50 milioni o un numero ancora maggiore. Vicende che nel terzo millennio ed in un contesto socio-economico evoluto sono riemerse dalle nebbie di un passato che sembrava lontano e che in breve tempo divenendo momento di forte preoccupazione nella comunità internazionale per il diffondersi del Covid-19. Il 31 dicembre 2019, le autorità sanitarie cinesi hanno notificato un focolaio di casi di polmonite ad eziologia non nota nella città di Wuhan (Provincia dell’Hubei, Cina). Molti dei casi iniziali hanno riferito un’esposizione al Wuhan’s South China Seafood City market. Per questa ragione si ipotizzò il coinvolgimento di animali vivi nella catena di trasmissione. Nel corso dell’ultimo anno sono state effettuate ricerche per validare quest’ipotesi, senza tuttavia trovare un nesso specifico col mercato del pesce di Wuhan. Più di recente si è ipotizzato che il virus abbia avuto un serbatoio naturale nei pipistrelli, ma che sia improbabile che questi animali fossero a Wuhan un anno fa. Il 9 gennaio 2020, il China CDC (il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della Cina) ha identificato un nuovo coronavirus (provvisoriamente chiamato 2019-nCoV) come causa eziologica di queste patologie. Le autorità sanitarie cinesi hanno inoltre confermato la trasmissione inter-umana del virus. L’11 febbraio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal 2019-nCoV è stata chiamata COVID-19 (Corona Virus Disease). L’11 marzo 2020, l’OMS, dopo aver valutato i livelli di gravità e la diffusione globale dell’infezione da SARS-CoV-2, ha dichiarato che l’epidemia di COVID-19 può essere considerata una pandemia. Il 30 gennaio 2020, dopo la seconda riunione del Comitato di sicurezza, il Direttore generale dell’OMS aveva già dichiarato il focolaio internazionale da SARS-CoV-2 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale . Da questi tragici eventi il Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria organizza una serie di iniziative, il cui filo conduttore è quello inerente a “Guerre batteriologiche e pandemie tra storia, finanza, cinema, letteratura”. Si tratta di una serie di incontri, alquanto eterogenei, nel corso dei quali saranno analizzati diversi aspetti a riguardo il tema in argomento. Per tutto il mese di marzo vedrà impegnato il Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria in una serie di incontri su tale tema. Si tratta in buona sostanza di quattro appuntamenti (4,11,18,25) all’interno dei quali saranno analizzati argomenti, alquanto eterogenei tra di loro, da diversi relatori. Il sodalizio organizzatore reggino con questo ciclo di appuntamenti inizia la collaborazione culturale con la rivista “Indipendenza” nata nel 1986 e che persegue il fine di osservatorio su nuovi modelli societari avanzati. Ritornando al tema di tale serie di iniziative, saranno graditi ospiti del Circolo Culturale “L’Agorà” due componenti del noto magazine. Si tratta di Francesco Labonia che argomenterà sul tema “Questione nazionale italiana, tra vincoli esterni e sudditanza euro-atlantica”, mentre Alberto Leoncini argomenterà su “La padella della globalizzazione e la brace della pandemia/sindemia: pensare un #noncomeprima oltre i proclami”. Nel corso delle altre giornate il palinsesto allestito dal Circolo Culturale “L’Agorà” ha in calendario gli interventi di Andrea Guerriero (socio del sodalizio organizzatore) e cultore di storiografia economica che interverrà su “La pandemia e i suoi riflessi sull’economia”. Il presidente di Confesercenti di Reggio Calabria, Claudio Aloisio argomenterà sul tema “Dalla pandemia sanitaria a quella economica. Quale futuro per l’area metropolitana?”. Nel corso di questo ciclo di incontri sarà dato spazio anche agli aspetti narrativi, tema trattato da Antonino Megali (vice presidente del Circolo Culturale “L’Agorà”) relativo a “La pandemia nella letteratura”. Anche gli aspetti storici e quelli cinematografici saranno oggetto di analisi da parte di Gianni Aiello (presidente del Culturale “L’Agorà” sul tema “Guerre batteriologiche e virus tra realtà e finzione”.Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 4 marzo.