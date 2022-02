Reggio Calabria, quante aziende a rischio chiusura! La protesta dei commercianti annunciata su Rai 3: “impossibile continuare così”

2 Febbraio 2022 14:28

In segno di protesta gli esercenti reggini chiuderanno alle 19:00 (in una data ancora da scegliere) le luci delle insegne e delle vetrine per dieci minuti

I rappresentanti di Confesercenti Reggio Calabria, il presidente Claudio Aloisio e il vice Giuseppe Praticò, sono intervenuti nel programma Agorà andato in onda su Rai Tre questa mattina, per raccontare le difficoltà degli imprenditori reggini in questo momento storico. Dal caro bollette e alla manifestazione di protesta intitolata “Spegni le luci. Accendi i tuoi diritti” che si sta organizzando nella città calabrese per far sentire la voce disperata dei commercianti ormai giunti al limite della sopportazione. “A brevissimo faremo sapere la data della manifestazione in cui chiederemo agli esercenti di chiudere alle 19:00 in punto le luci delle insegne e delle vetrine per dieci minuti. Inoltre incontreremo il Prefetto per consegnarli una piattaforma programmatica con una serie di misure atte a sostenere il tessuto imprenditoriale e commerciale del nostro territorio e non solo”, spiega Aloisio.

“Guardate la differenza con le bollette dello scorso anno. E’ impossibile continuare così, siamo ancora in pieno stato di emergenza ed abbiamo cali di fatturato vertiginosi”, sottolinea Praticò. “La protesta pacifica non riguarda il caro bollette, il calo del fatturato e la ripartenza della macchina tributaria che sta mettendo in ginocchio le aziende. Al di là dei numeri, la verità è che ci ritroviamo un calo delle entrate del 50-60% su alcuni settori. E tutti i settori sono interessati. La nostra manifestazione, che consisterà nello spegnere le luci dei negozi, vuol fare vedere ciò che si rischia tra qualche mese, ovvero la desertificazione delle nostre città”, ha spiegato chiaramente Aloisio.